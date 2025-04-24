Kaan Koç, Ardahanlı Öğrencileri TBMM'de Ağırladı

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ankara'ya gelen Ardahanlı öğrencileri TBMM'de ağırladı.

Ankara Serhat Ardahan Federasyonunun destekleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını başkentte kutlamak üzere Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akın Koç ve öğretmenleri ile Ankara'ya giden Ardahan Fen Lisesi ve Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 37 öğrenci, Milletvekili Koç'u makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Milletvekili Kaan Koç, öğrencilere TBMM'yi gezdirdi. Milletvekili Kaan Koç ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada; "Ardahanlı gençlerimizi projelerimizle Başkent'te misafir etmeye devam ediyoruz. Ardahan Fen Lisesi ve Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, kıymetli kardeşlerimi Gazi Meclisimizde misafir ettim. Bu anlamlı ziyarette gençlerimizle tanışma olanağı sağlayan Ankara Serhat Ardahan Federasyonu Başkanı Berkant Ezer, Ardahan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Akın Koç ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ARDAHAN