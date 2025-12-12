Haberler

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

  • Japonya'da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Aomori, Iwate, Miyagi eyaletleri ve Hokkaido'nun Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.
  • Tsunami dalgalarının yüksekliği 1 metreyi bulabilir.

Japonya'da bir kez daha deprem paniği yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Sarsıntının yerel saatle 11: 44'de, 20 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, Aomori, Iwate ve Miyagi eyaletleri ile Hokkaido eyaletinin Pasifik kıyılarına yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

"KIYI KESİMLERİNDEN UZAK DURUN"

Yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyaran yetkililer, kıyı kesimlerinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

ÜLKEYİ 7.5'LİK DEPREM VURMUŞTU

Japonya 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini belirterek hazırlıklı olma uyarısında bulunmuştu.

