Japon Deprem Uzmanı Manisa'da Deprem Riskini Değerlendirdi

Güncelleme:
Manisa 8. Kitap Fuarı'nda konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bölgedeki deprem riskleri hakkında bilgi verdi. 2020'deki depremler sonrası büyük bir deprem beklemediğini ancak İzmir etkisi olduğunu belirtti.

Manisa'da düzenlenen kitap fuarına katılan Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, " Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, buraya da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" dedi.

Manisa 8. Kitap Fuarı'nda söyleşi programına katılan Japon deprem uzmanı Moriwaki, öğrencilerle bir araya gelerek deprem bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı. Program sonunda öğrencilere kitap da hediye eden Moriwaki, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ege Bölgesi'nde çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğuna dikkat çeken Moriwaki, "Ege'de sık sık depremler olabilir. 2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir'de depremler yaşandı. Şimdi de sismik hareketlilik devam ediyor" dedi.

Balıkesir'de meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, bu depremin fay hattı kaynaklı olmadığını belirterek, "Balıkesir'deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda da her gün benzer depremler oluyor. Balıkesir'deki de o tip bir deprem" ifadelerini kullandı.

Manisa ile ilgili değerlendirmesini sürdüren Moriwaki, "Manisa'da 2020'de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir'de deprem oluyorsa, burada da etkisi olabilir. Manisa'nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
