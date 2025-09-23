Jandarmaya yakalandı, milyonların kalbine dokundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Ali Kurt, kendi emeğiyle yaptığı drift aracını kısa süreliğine trafiğe çıkarınca jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Aracına el konulan çocuk gözyaşlarını tutamadı. O anlar sosyal medyada milyonlara ulaştı, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları geldi. Gündem olan videonun ardından Mert ve babası Zafer Kurt, yaşadıklarını anlattı. Baba Zafer Kurt, "Şeriatın kestiği parmak acımaz, jandarma görevini yaptı" sözleriyle örnek bir tavır sergiledi.

Akyazı Altındere Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Mert Ali Kurt, yıllardır hayalini kurduğu drift trike aracını kendi imkanlarıyla yaptı. Mert Ali, babası Zafer Kurt'un da desteği ile Türkiye'nin dört bir yanından kendi imkanları temin ettiği parçalar ile trafiğe kapalı alanlarda kullanmak için tasarladığı aracıyla kısa mesafe ilerlemek isterken jandarmaya yakalandı. Kurallara uygun olmadığı için araca el konuldu, çocuğa cezai işlem uygulandı. Binbir emekle yaptığı aracını kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşlarına boğulan Mert'in jandarma ile diyaloglarını, o sırada bölgeden geçen "sabitgaz" isimli motovlog içerik üreticisi kaydetti. Video kısa sürede milyonlara ulaştı, Mert için destek mesajları yağdı.

Baba ve oğlun örnek sözleri

Oğlunun üzüntüsüne rağmen jandarmaya tepki göstermeyen baba Zafer Kurt, yaşananlara olgun bir şekilde yaklaşarak jandarma ekiplerine teşekkür etti. Oğlu Mert ise video esnasında jandarmaya gösterdiği tepki için özür dilediğini belirtti. Yaşananların ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna konuşan baba ve oğlunun sözleri kamuoyuna örnek oldu.

"Şeriatın kestiği parmak acımaz, jandarma görevini yaptı"

Jandarmaya tepki göstermek yerine teşekkür ederek örnek bir tavır sergileyen baba Zafer Kurt, "Jandarma yakaladı ama sonrasında ben oğluma hiç tepki göstermedim. Sadece, 'oğlum çıkmasaydın keşke. Sonuçta yani burası yasak. Vardır oğlum bunda bir hayır' dedim. Şunu düşündüm ben, belki seni jandarma orada yakalamamış olsaydım ileride kaza yapacaktın. Yani bunda da vardır bir hayır diye düşündüm. İşin tabii ki bu boyuta gideceğini hiç düşünmedik. Bu ülkenin kolluk kuvvetleri; jandarması, polisi gerçekten çok değerli. Ben tam ortasında müdahil oldum olaya. İlk oğlumun yanına gittim ve bu araçla sokağa çıkmasının yasak olmasına rağmen niye çıktığını sordum. Tabii oğlum o an işte hani emekleri boşa gittiği için ağlıyordu. Jandarma ekiplerine sordum ve onlar da bu araçla sokağa çıkmasının suç olduğunu söylediler. Ceza yazdıklarını ve aracı veremeyeceklerini ilettiler. Ben de saygı duyduğumu söyleyerek hiçbir tepki vermedim, 'siz görevinizi yaptınız, Allah razı olsun' dedim. Ben şunu savunuyorum, adalet kesinlikle herkese aynı tecelli etsin. Komutanım dedim şeriatın kestiği parmak acımaz. Evet benim oğlum bir suç işlediyse bunun yaptığı suçsa cezasını çekecek. Ben bundan sonra da oğluma imkanlarım doğrultusunda destek çıkacağım. Daha iyilerini yapması için oğluma destek olacağım her zaman. Sakın burada jandarmaya tepki gösterilmesin, jandarma görevini yaptı. Suçsa bir ceza işlediysek boynumuz kıldan ince diyeceğiz bu devletin kolluk kuvvetlerine. Hiç sesimizi çıkarmayacağız ve tepki vermeyeceğiz" dedi.

"Bu vatana hizmet etmesini, bir yerlerde görev yapmasını çok isterim"

Kendilerine yönelen para ve yardım tekliflerine hiç karşılık vermeyeceklerini söyleyen Zafer Kurt, "Sosyal medyadan da çok mesaj var. 'Abi işte biz senin cezayı ödeyelim, biz senin için bir şeyler yapalım' gibisinden mesajlar geldi. Oğluma da söyledim hiç kimseden bir kuruş dahi almıyorsun ve bir istekte bulunmuyorsun. Bu cezayı biz yediysek biz bunu ödemesini biliriz. Bazen hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde de hayır olabilir. Benim oğlumun evet pratik zekası çok iyi o yüzden de isterim yani tabii ki her baba ister oğlunun iyi bir şeyler yapmasını, ülkeyi farklı bir şekilde inşallah faydası olur. Birileri elinden tutsun ama ekonomik olarak değil. Ama oğlumun bu ülkeye, vatana, millete faydalı şeyleri olsun yani. O yüzden de isterim birileri böyle görsün. Dediğim gibi gençlere destek verilirse daha iyi yerlere, daha iyi şeylere gelebileceğini düşünüyorum. En çok oğlumu asker olarak görmek istiyordum o konuda vatana bir faydası olsun diye. Ama öyle olmuyorsa öbür türlü birileri destek verirse, yine tekrarlıyorum ekonomik olarak değil. Bu vatana hizmet etmesini, bir yerlerde görev yapmasını çok isterim" diye konuştu.

"Binbir zorlukla yaptığım emeğimin gitmesine çok üzüldüm"

Emeği için gözyaşı döken Mert Ali Kurt ise, "Öncelikle bu süreç ortaokulda başladı. Ortaokulda arkadaşlarımızla hayallerini kuruyorduk. Sanayiye gidip parçalarına bakıyor, gelir ve maliyetini soruyor, bu şekilde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Geçtiğimiz yazın arkadaşlarımızla bu projeyi başlattık. Kendimiz bir bisikleti ortadan ikiye keserek bir şase yapmayı başarmıştık. Babamın da dediği gibi madem yapacaksak daha farklı ve güzel bir şey yapmak istedik. Bu işlerde de İzmit'te Veysel ağabeyimiz var o bize çok yardımcı oldu. Kaynak ve bilgi konusunda. Bu süreçte onun gibi yanımda olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Motoru Konya'dan, diğer parçaları Ankara ve Bursa olmak üzere ülkenin farklı farklı noktalarından geldi. Bir taslak çıkardık ortaya ve bu aracı bir şekilde yapmayı başardık. Arabanın ismi drift trike yani drift aracı diye geçiyor. Normalde trafiğe çıkılması yasak. Ben bunu trafiği kapalı alanlarda kullanmak için yaptım. Top sahasında sürüyordum. Oraya sürmek için giderken jandarmaya yakalandım. Jandarmayı görür görmez elim ayağım boşaldı zaten. Kaskım vardı onu çıkardığım gibi ağlamaya başladım zaten. Henüz 15 yaşındayım ve binbir zorluk çekerek kendi imkanlarımla yaptığım emeğimin gitmesine çok üzüldüm. Aracı bağladılar, ceza yazdılar. O üzüntü esnasında ekiplerin dahi yüzünü hatırlamıyorum, orada emeğimden dolayı ağladım onu hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah sesim duyulur, emeğim karşılıksız kalmaz"

Bundan sonraki hayalinin Teknofest'e hazırlanmak olabileceğini ve tepki gösterdiği jandarmadan ise özür dilediğini aktaran Mert Ali Kurt, "Bu zamana kadar Teknofest'e katılmayı hiç düşünmedim ama orada yapılanları görüyorum. Bu süreçten sonra Teknofest'i düşünebilirim. Buradan bana destek olabilecek yetkilileri bekliyorum. İnşallah sesimi duyarlar bu emeğim karşılıksız kalmaz. İmkanlar dahilinde daha iyisini, trafiğe çıkılabilir cinsini de yapmayı planlıyorum. Trafikte drift atmak değil ama trafiğin kapalı olduğu alanlarda insanların eğlencesine enerjisini atabileceği bir araç yapmayı planlıyorum. Videoda benim verdiğim tepkiye dayalı yorumlar da var. Uzun yıllar süren emeğimin elinden alındığı için çok üzüldüm ve o anlık sinir, adrenalin ile oradaki görevli jandarma personeline tepki gösterdim. Söylediklerim için onlardan da özür diliyorum. İmkanım olursa kendisi ile yüz yüze görüşüp özür dilemek, elini öpmek isterim" ifadelerini kullandı. - SAKARYA