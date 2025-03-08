2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası

Yozgat'ta Şehit Annesine 8 Mart Ziyareti

Yozgat'ta Şehit Annesine 8 Mart Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annesi Tekmile Genç'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde ziyaret edilen Genç, duygusal anlar yaşadı ve teşekkürlerini iletti.

Yozgat'ta şehit annesine 8 Mart dolayısıyla anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Çokradan mahallesinde ikamet eden P.Er İsmail Genç'in annesi Tekmile Genç, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ziyaret edildi.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret edilip çiçek takdim edilen şehit annesi Tekmile Genç duygusal anlar yaşadı. Ziyarete gelen Jandarma personeline teşekkür eden Genç, memnuniyetini dile getirdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
img

Ebru'nun paylaşımından sonra eşinden "Ramazan" uyarısı geldi
img

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Uzayda mahsur kalan iki kişi için söyledikleri gündem oldu!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.