Kilis'te jandarmadan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Güncelleme:
Kilis'in Musabeyli İlçesinde Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı'nın yürüttüğü kan bağışı kampanyasına katılarak kan bağışının hayati önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Sosyal sorumluluk bilinciyle kampanyaya katılan jandarma personeli, kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi. Gerçekleştirilen faaliyetle kan bağışının hayati önemi konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
