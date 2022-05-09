Jale Nur Süllü, Kendisine "Ahlaksız Kadın" Diyen Koza Altın Yöneticisi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

ESKİŞEHİR (ANKA) -

ÖZGE ZAİM

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Koza Atın İşletmeleri A.Ş. Müdür Yardımcısı hakkında, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz mahallesinde açılacak yeni maden ocakları için yapılan ÇED bilgilendirme toplantısında kendisine "Ahlaksız kadın" dediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Jale Nur Süllü, bugün Eskişehir Adliyesi'ne gelerek Koza Atın İşletmeleri A.Ş. Müdür Yardımcısı hakkındaki suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi. Süllü, suç duyurusunda önce Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"VATANDAŞLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Kaymaz mahallesinde 29 Nisan'da halkı bilgilendirme toplantısı yapıldığını anımsatan Jale Nur Süllü, şunları söyledi:

"Ben de Eskişehir milletvekili olarak, sizlerin milletvekili olarak orada bulunmuştum. Aynı zamanda STK temsilcilerimiz vardı. Ne yazık ki halktan çok sınırlı sayıda bir katılım vardı. Katılımın büyük bölümü işletme personelinden oluşmaktaydı. Çünkü salonun dörtte üçü, orada çalışan personeliydi. Tabii biz, bunu o anda anlayamadık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü kısa bir giriş konuşması yaptıktan sonra çok hızlı bir şekilde sunum gerçekleştirdi. Kaymaz'dan iki vatandaşımız söz aldı ve madenin çevreye zararlarından, ağaçlarının nasıl kuruduğundan, madenin o bölgeye hiçbir katkı sunmadığından söz etti. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü, sözü firma işletme müdürüne verdi. İşletme müdürü, son derece sert bir tavırla orada bulunan kişilere seslenerek ne denli orada faydalı işler yaptıklarını, hiçbir şekilde madenin çevreye zarar vermediğini anlattı. Halkı suçlamaya kalktı. 'Siz iki ay gelip gidiyorsunuz buralara ama biz sürekli buradayız. Sizlere biz bakıyoruz' şeklinde son derece aşağılayıcı cümleler kullandı. Orada arka tarafta bulunan sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri de ellerinde mikrofon olmadığı için seslerini duyurmak için yüksek sesle soru sormaya çalışırken hiddetlenerek bağırmaya başladı. 'Otur yerine, bağırma, konuşma' dediğinde ben kendimi müdahale etmek zorunda hissettim. Müdahale ederek o şekilde vatandaşlara bağıramayacağını, buranın halkın bilgilendirme toplantısı olduğunu uyardığım sırada bir karışıklık oldu. Bir bölüm şirket çalışanları, vatandaşların ve STK'ların soru sorma ve bilgilendirme haklarını engellemeye çalıştılar."

"SÖZLÜ SALDIRIYA UĞRADIM"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü'ne hem de orada güvenliği sağlamakla görevli jandarma güvenlik güçlerine defalarca şirket personelinin orada bulunmaması gerektiğini söylemesine rağmen hiçbir önlem alınmadığını aktaran Süllü, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tam tersine, örgütlü bir şekilde öğretilmiş bir davranışı sergilercesine şirket personelinin orada soru sormak isteyen vatandaşa ve STK'ların üzerine defalarca yürümesi üzerine ayağa kalkarak tekrar tekrar çıkarılmaları gerektiğini söylediğim bir an da arkamda bulunan, asla daha önce tanımadığım ve hiçbir şekilde muhatap almadığım bir kişi üzerime yürüyerek sözlü saldırısına uğradım. O arada tabii ki kendisini tutmaya çalıştılar. Onur kırıcı sözler söyledi kendisi bana, hiçbir şekilde hak etmediğim, kabul edemeyeceğim şekilde. Esas suç duyurusunda bulunmamın temel nedeni var. Ben, hukukçu kızı ve annesi olmama rağmen bugüne kadar hiç kimseye bir dava açmadım ya da suç duyurusunda bulunmadım. Şahsıma karşı da hiçbir dava yoktur. Suç duyurusunda bulunmamın nedeni, bu davranışın şahsıma yönelik olmasının yanı sıra Eskişehir halkına ve çevre hakkına, yaşam hakkına saldırı niteliğinde olmasından dolayı bu konunun takipçisi olacağımı söyledim."

"ÜLKENİN EVRİLDİĞİ DURUMU GÖSTERİYOR"

Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz ise "Konuyu bir hakaret ve tehdit eylemi olarak görmeyi olayı hafife almak olarak değerlendiriyorum. Çünkü burada dikkat edilmesi gereken konu; TMSF'ye devredilen ve kayyumla yönetilen bir kurum yetkilisinin, daha doğrusu bir atanmışın, milletin oyuyla seçilmiş ve tüm milleti temsil eden bir milletvekili ve özellikle bir kadın milletvekiline karşı ahlak dışı bir beyanda bulunulması, ülkenin aslında evrildiği durumu ortaya koyması açısından önem arz etmektedir" dedi.

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Recep Taşel'in yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda partili ile STK temsilcisi de destek verdi.