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İzne gelen askerin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

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Hakkari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşının uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzne gelen askerin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

DENİZLİ - Hakkari'de görev yapan ve Denizli'ye ailesinin yanına izne gelen sözleşmeli piyade onbaşının uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Yazır, memleketi Denizli'ye ailesinin yanına izne geldi. 3 yıllık asker olan Muhammet Yazır (27), geçtiğimiz Cumartesi gecesi arkadaşları 5 arkadaşıyla birlikte Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanı çıkışında Muhammet Yazır ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet A., yanındaki bıçakla Muhammet Yazır'ı her iki kalça bölgesinden bıçaklayarak, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Olaydan bir süre sonra eğlence mekanına yakın bir bölgede vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Muhammet Yazır, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Muhammet Yazır, 1 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yazır'ın cenazesi, düzenlenen askeri törenle Bozburun Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

İzine geldiği memleketinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Muhammet Yazır'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorusunun ardından mahkemeye çıkartılan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Yazır'ı bıçaklayarak kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Samet A., Halil Basri C. ve Enes B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheliler U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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