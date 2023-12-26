İzmit Kafası Dergisi Cumhuriyet'in 100. yılına özel sayıyla çıktı

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü'nün kendi öz kaynaklarıyla hazırladığı İzmit Kafası dergisinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak tasarladığı sayısı vatandaşla buluştu.

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından periyodik olarak basılan İzmit Kafası Dergisinin 17'nci sayısı Cumhuriyetin 100'üncü yılı temasıyla vatandaşlarla buluştu.

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