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İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Taraması Sonuçları Belli Oldu

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İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Taraması Sonuçları Belli Oldu

Yetenekli gençlerin keşfedildiği İzmit Belediyesi Sanat Akademi’nde düzenlenen Müzik Bölümü Yetenek Taramasının sonuçları belli oldu. 229 gencin başvuru yaptığı yetenek taramasında başarılı olan 47 kişi Sanat Akademisi’nde eğitim görecek.

Yetenekli gençlerin keşfedildiği İzmit Belediyesi Sanat Akademi'nde düzenlenen Müzik Bölümü Yetenek Taramasının sonuçları belli oldu. 229 gencin başvuru yaptığı yetenek taramasında başarılı olan 47 kişi Sanat Akademisi'nde eğitim görecek.

Sanat kenti İzmit vizyonuyla hareket eden ve İzmit'teki yetenekli gençleri keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi geçen haftalarda dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve uzman hocalar önderliğinde Müzik Bölümü Yetenek Taraması gerçekleştirdi. Toplamda 229 kişinin başvuru yaptığı yetenek taramasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 öğrenci 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlama sistemine göre eğitim almaya hak kazandı.

7 EKİM'E KADAR KAYIT YAPTIRABİLECEKLER

8 Ekim 2022 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başlayacak olan İzmit Sanat Akademisi'nde müzik bölümüne seçilen 47 öğrenci, 7 Ekim 2022 tarihine kadar İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde kimlik fotokopileri ve bir adet fotoğrafları ile kayıt yaptırabilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yetenek taramasında başarılı olan mevcut öğrenciler de 7 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecek.

Yetenek Taramasında Başarılı Olan Öğrenciler

  1. EKİN MİLLİOĞLU
  2. DİCLE ZEYNEP KÜÇÜK
  3. ÖYKÜ UĞUR
  4. KEREM SOLAK
  5. MELEK NAZ YILMAZ
  6. EGE UMUT GÜZEL
  7. ELİF ERBAY
  8. ÖYKÜ NİHAL SOYKAN
  9. ECRİN ARSLAN
  10. ALYA AYDIN
  11. MERT KERİM KAYAN
  12. BUĞRA YILMAZ
  13. HATİCE HAYAL ÇÖLAK
  14. FERAH TOPAL
  15. ELİF TUGBA ÖZCAN
  16. ALYA MİNA HÜRRİYET
  17. OĞUZ ÖZGÜLENÇ
  18. ECE ÖRS
  19. İDİLNAZ BEYDEŞ
  20. GÜLPERİ NEVA TURGUT
  21. ECRİN TEMEL
  22. EYŞAN ERİM
  23. ESMA UKUŞLU
  24. TOLGA ÖZDEN
  25. KEREM TUNA YILDIRIM
  26. MELİS ENER
  27. EZGİ İLKE BURHANOĞLU
  28. MERVE HÜMEYRA GÜRBÜZ
  29. ALİ YASİN CENGİZ
  30. NERMİN ŞURA ÇINAR
  31. UMUT YURTTAV
  32. IŞIK DOĞAN
  33. DURU DERELİOĞLU
  34. ÖYKÜ HAMZAÇEBİ
  35. KERİM İLHAN
  36. ELİF DURU ALPAY
  37. ZEYNEP SAVRAN
  38. AZRA HOCAOĞLU
  39. ELİF ŞAHİN
  40. ALMİNA DURU KUL
  41. GÜNEŞ AYDIN
  42. BAHAR ADIGÜZEL
  43. İLKİMNAZ GENÇ
  44. AZRA MİRA EKŞİ
  45. NİLÜFER KÜÇÜKÖMEROĞLU
  46. CEYLİN SEDEN KESER
  47. ELA UYGUN

Kaynak: ANKA / Yerel

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