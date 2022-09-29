İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Taraması Sonuçları Belli Oldu
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Yetenekli gençlerin keşfedildiği İzmit Belediyesi Sanat Akademi’nde düzenlenen Müzik Bölümü Yetenek Taramasının sonuçları belli oldu. 229 gencin başvuru yaptığı yetenek taramasında başarılı olan 47 kişi Sanat Akademisi’nde eğitim görecek.
Yetenekli gençlerin keşfedildiği İzmit Belediyesi Sanat Akademi'nde düzenlenen Müzik Bölümü Yetenek Taramasının sonuçları belli oldu. 229 gencin başvuru yaptığı yetenek taramasında başarılı olan 47 kişi Sanat Akademisi'nde eğitim görecek.
Sanat kenti İzmit vizyonuyla hareket eden ve İzmit'teki yetenekli gençleri keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi geçen haftalarda dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve uzman hocalar önderliğinde Müzik Bölümü Yetenek Taraması gerçekleştirdi. Toplamda 229 kişinin başvuru yaptığı yetenek taramasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 öğrenci 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlama sistemine göre eğitim almaya hak kazandı.
7 EKİM'E KADAR KAYIT YAPTIRABİLECEKLER
8 Ekim 2022 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başlayacak olan İzmit Sanat Akademisi'nde müzik bölümüne seçilen 47 öğrenci, 7 Ekim 2022 tarihine kadar İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde kimlik fotokopileri ve bir adet fotoğrafları ile kayıt yaptırabilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yetenek taramasında başarılı olan mevcut öğrenciler de 7 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecek.
Yetenek Taramasında Başarılı Olan Öğrenciler
- EKİN MİLLİOĞLU
- DİCLE ZEYNEP KÜÇÜK
- ÖYKÜ UĞUR
- KEREM SOLAK
- MELEK NAZ YILMAZ
- EGE UMUT GÜZEL
- ELİF ERBAY
- ÖYKÜ NİHAL SOYKAN
- ECRİN ARSLAN
- ALYA AYDIN
- MERT KERİM KAYAN
- BUĞRA YILMAZ
- HATİCE HAYAL ÇÖLAK
- FERAH TOPAL
- ELİF TUGBA ÖZCAN
- ALYA MİNA HÜRRİYET
- OĞUZ ÖZGÜLENÇ
- ECE ÖRS
- İDİLNAZ BEYDEŞ
- GÜLPERİ NEVA TURGUT
- ECRİN TEMEL
- EYŞAN ERİM
- ESMA UKUŞLU
- TOLGA ÖZDEN
- KEREM TUNA YILDIRIM
- MELİS ENER
- EZGİ İLKE BURHANOĞLU
- MERVE HÜMEYRA GÜRBÜZ
- ALİ YASİN CENGİZ
- NERMİN ŞURA ÇINAR
- UMUT YURTTAV
- IŞIK DOĞAN
- DURU DERELİOĞLU
- ÖYKÜ HAMZAÇEBİ
- KERİM İLHAN
- ELİF DURU ALPAY
- ZEYNEP SAVRAN
- AZRA HOCAOĞLU
- ELİF ŞAHİN
- ALMİNA DURU KUL
- GÜNEŞ AYDIN
- BAHAR ADIGÜZEL
- İLKİMNAZ GENÇ
- AZRA MİRA EKŞİ
- NİLÜFER KÜÇÜKÖMEROĞLU
- CEYLİN SEDEN KESER
- ELA UYGUN