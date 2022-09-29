İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Yetenek Taraması Sonuçları Belli Oldu

Yetenekli gençlerin keşfedildiği İzmit Belediyesi Sanat Akademi’nde düzenlenen Müzik Bölümü Yetenek Taramasının sonuçları belli oldu. 229 gencin başvuru yaptığı yetenek taramasında başarılı olan 47 kişi Sanat Akademisi’nde eğitim görecek.

Yetenekli gençlerin keşfedildiği İzmit Belediyesi Sanat Akademi'nde düzenlenen Müzik Bölümü Yetenek Taramasının sonuçları belli oldu. 229 gencin başvuru yaptığı yetenek taramasında başarılı olan 47 kişi Sanat Akademisi'nde eğitim görecek.

Sanat kenti İzmit vizyonuyla hareket eden ve İzmit'teki yetenekli gençleri keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi geçen haftalarda dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ve uzman hocalar önderliğinde Müzik Bölümü Yetenek Taraması gerçekleştirdi. Toplamda 229 kişinin başvuru yaptığı yetenek taramasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 öğrenci 500 tam puan üzerinden hesaplanan puanlama sistemine göre eğitim almaya hak kazandı.

7 EKİM'E KADAR KAYIT YAPTIRABİLECEKLER

8 Ekim 2022 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başlayacak olan İzmit Sanat Akademisi'nde müzik bölümüne seçilen 47 öğrenci, 7 Ekim 2022 tarihine kadar İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde kimlik fotokopileri ve bir adet fotoğrafları ile kayıt yaptırabilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl yetenek taramasında başarılı olan mevcut öğrenciler de 7 Ekim tarihine kadar kayıtlarını yenileyebilecek.

Yetenek Taramasında Başarılı Olan Öğrenciler