İzmit Belediyesi Belediye'ye Ait Araziye Silajlık Mısır Tohumları Ekti

KOCAELİ (ANKA) - İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma adına düzenlediği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek silajlık mısır tohumlarını toprakla buluşturdu. Belediye'ye ait toplamda 90 dönümlük araziden elde edilecek silaj üreticilere hibe olarak dağıtılacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarımsal kalkınma adına toprağın zenginliğinden yararlanmaya ve üreticiyle paylaşmaya devam ediyor. Üreticiye her daim destek ve öncü olan İzmit Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak verilen silajlık mısır tohumlarını bugün Çayırköy Mahallesi'nde toprakla buluşturdu. Toplamda 90 dönüm araziye mısır tohumu ekilecek olup bin paket silaj elde edilmesi planlanıyor. Hasat sonucunda silajlar hayvancılıkla uğraşan üreticilere hibe destek olarak verilecek.

"ARAZİLERİMİZİ MAKSİMUM ORANDA KULLANMAYA VE EKİP BİÇMEYE GAYRET EDİYORUZ"

İlk etapta Çayırköy Mahallesi'nde Belediye'ye ait 17 dönüm arazide başlayan ekim öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şunları söyledi:

"İzmit Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana Belediyemize ait bütün tarım arazilerimizi maksimum oranda kullanmaya ve ekip biçmeye gayret ediyoruz. Daha fazla üretmek, ürettiğimizi paylaşarak daha fazla çiftçimizin ve üreticimize destek olmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Üreticilerimize, hayvan yetiştiricilerimize, çiftçilerimize elimizden geldiğince bütün imkanlarımızı kullanarak destek veriyoruz.

3 yıllık görev süremiz içerisinde aronyadan tutun da salebe, Siyez buğdayından Nusrat buğdayına, domatesten salatalığa, dut fidanından bibere ve patlıcana envai çeşit ürün yetiştirdik. Bu konuda da Belediye olarak kendimizi geliştirdik, tecrübe kazandık. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kocaeli'de ilgili kurumlarla aronya üretimi konusunda başlattığı proje ile alakalı olarak da tarlalarımızda tüm kurumlara destek verebileceğimizi açıkladık.

"TOPRAĞIN NE KADAR ZENGİN OLDUĞUNU VE BU TOPRAĞI İŞLEMEZSEK BU ZENGİNLİĞE ERİŞEMEYECEĞİMİZİ HER FIRSATTA İFADE ETTİK"

Öncü olmamız, yeni ürünleri deniyor olmamız ve sonrasında da bakanlık kurumlarıyla bunların yetiştirilmesi için teşvik verilmesi, daha çok üretilmesi için başlatılan proje detayları geldiğimiz noktada doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Üretime destek vermenin gerekli olduğunu, toprağın ne kadar zengin olduğunu ve bu toprağı işlemezsek bu zenginliğe erişemeyeceğimizi her fırsatta ifade ettik.

"3 SENE İÇERİSİNDE YETERLİ BİLGİ, BİRİKİM VE TECRÜBEYE SAHİP OLDUK"

3 sene içerisinde yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduk. İlçe belediyesiyiz ama tarım, yetiştiricilik ve hayvancılık konusunda kendimizi geliştirdik. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzde alanında uzman personel destekleriyle ve yaptığımız üretim çalışmalarıyla ciddi bir bilgi birikimine sahip olduk. Tüm ziraat mühendisi arkadaşlarıma, müdürlükte çalışan tüm emekçi arkadaşlarıma bu konuda gösterdikleri ilgi için bütün İzmit ve İzmitliler adına teşekkür ediyorum.

"BELEDİYEMİZE AİT ARAZİLERİMİZDE MISIR YETİŞTİRECEĞİZ"

Bugün İzmit Belediyesi olarak çiftçilerimize ve hayvan üreticilerine verdiğimiz desteğe bir yenisini daha ekliyoruz. Bugünden itibaren silajlık mısır yetiştirmeye başlıyoruz. Bu amaçla mülkiyeti Belediyemize ait arazilerimizde mısır yetiştireceğiz. Bunu da silaj haline getirip çiftçilerimize dağıtmayı planlıyoruz. Silaj yeşil sulu bitkilerin havasız ortamlarda turşulaştırılmasıyla elde edilen hayvan yemlerine verilen isim. Bu yöntemle elde edilen yemler sayesinde özellikle yeşil bitki bulunmayan kış aylarında hayvanlar sağlıklı bir şekilde beslenebilmekte.

"SİLAJLIK MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Her yeşil bitki silaj yapımına tabii ki uygun değil. Ancak silaj yapımı için en uygun bitki mısır bitkisi. Bu sebeple biz de silajlık mısır yetiştirmeye karar verdik. Bugün Belediyemize ait olan yerlerde tohumları toprakla buluşturacağız. Silajlık mısır yetiştiriciliği hayvancılığın gelişmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Silaj yemi sayesinde hayvanlar yeşil yem bulunmadığı zamanlarda dengeli beslenebiliyor. Bu projenin ilk adımı olarak bugün Çayırköy Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 17 dönüm arazide mısır tohumlarını toprakla buluşturacağız.

"İLK ETAPTA 17 DÖNÜM EKİYORUZ"

Toplamda 170 bin adet mısır tohumu ekilecek. 90 gün sonra da hasadımız olacak. Sonbahar aylarına denk gelecek. Kış başında da kısmetse mısır silajlarımızı hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hibe destek olarak dağıtmış olacağız. İlk etapta 17 dönüm ekiyoruz ama Belediyemize ait farklı noktalarda bulunan yerleri de topladığımızda toplamda 90 dönüm kadar arazide silajlık mısır ekimi gerçekleştirmiş olacağız. Çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini hepimiz biliyoruz. Yem fiyatları aldı başını gidiyor. Yüzde 250 – 350 gibi artışlar yaşandı.

"HAVA KOŞULLARI VE DOĞA KOŞULLARI UYGUN GİDERSE TÜM BU EKİMİMİZDEN BİN PAKETLİK SİLAJ ELDE ETMEYİ UMUYORUZ"

Geçen sene bir silaj paketi 400 lira iken şu anda hemen hemen bin liraya ulaşmış durumda. Dolayısıyla bu maliyetleri artık çiftçilerimiz kaldıramaz hale geldi. Biz de kendi imkanlarımızla dışarıdan da fazla alım yapmadan maliyetleri düşürerek kendi arazilerimizde ekelim, biçelim, hasat edelim ve paylaşalım düşüncesiyle hareket ediyoruz. Toplamda 90 dönümlük araziden beklentimiz bin paket silaj elde etmek. Eğer hava koşulları ve doğa koşulları uygun giderse tüm bu ekimimizden bin paketlik silaj elde etmeyi umuyoruz.

"İŞİ BİLENLERLE, ÇİFTÇİLERLE ÇALIŞIYOR OLMAK KIYMETLİ"

Bu bin paket silajı çiftçimize dağıttığımızda yaklaşık 1 milyon gibi bir rakamda destek vermiş olacağız. Girdi maliyetlerini biraz da olsa hafifletmiş olacağız. Biz Belediye olarak klasik belediyeciliğin dışına çıkarak yaşamın olduğu her alanda vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Üretime katkı ekonomiye katkıdır düşüncesindeyiz. Üreten Belediye olarak her daim üretim yapan vatandaşlarımızla el ele ve kol kola bu üretim yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bugün bize destek veren değerli çiftçimize de teşekkür ediyorum. İşi bilenlerle, çiftçilerle çalışıyor olmak kıymetli. Sevgili Muhittin Başkanımın katkılarıyla İzmitli çiftçimiz güzel bir destekle buluşacak. Değerli başkanıma ve ekibine verdikleri destekler için bütün İzmitliler adına teşekkür ediyorum."

"90 DÖNÜM ARAZİYE SİLAJ EKMEK GERÇEKTEN KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Çayırköy Mahalle muhtarı Aşır Akbaba, "Çok güzel bir proje. Öncelikle ben başta Başkanım olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. 90 dönüm araziye silaj ekmek gerçekten kolay bir iş değil. Bunun neticesinde çıkan ürünün de tamamı hibe olarak köylümüze, çiftçimize, üreticimize verilmesi ayrı bir güzellik. Geçen sene çiftçiyi kalkındırmak için fide desteği vermiştiniz. Bu sene silajlık mısırı. Güzel projeler üretiyorsunuz. Üretmek gerekiyor, ekmek gerekiyor. Teşvik ettiğiniz için çok sağ olun" dedi.