İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Zabıta Teşkilatımızın 197'nci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun"

Zabıta Teşkilatı'nın 197’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Gülümseyen ve gülümseten bir İzmit için var gücüyle hizmet eden bütün Zabıta Teşkilatımızın 197’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.

Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , "Gülümseyen ve gülümseten bir İzmit için var gücüyle hizmet eden bütün Zabıta Teşkilatımızın 197'inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum" dedi.

İzmit Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dernekler Yerleşkesi'nde program gerçekleştirdi. Programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 'in yanı sıra İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya , İzmit İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Gül, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Polat, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Murat Öztürk, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ve çok sayıda zabıta personeli katıldı.

Protokol konuşmaları sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesi Zabıta Amirlerine hediye takdiminde bulunuldu. Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ise İzmit Belediyesi Zabıta Teşkilatı'na hediye sundu.

"ÜLKEMİZE VE ŞEHİRLERİMİZE BÜYÜK KATKILARI VAR"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"Bu özel gün aslında sadece İzmit Belediyesi Zabıta Teşkilatı için değil, bütün belediyelerde emeğiyle, alın teriyle, özverisiyle çalışan bütün zabıta mensuplarımızın, çalışanlarımızın şehirlere ve ülkemize olan katkılarını bir kez daha hatırlatmak ve teşekkür etmek için bir fırsattır. Zabıtalarımız 7 gün 24 saat esasıyla durmaksızın hizmet etmeye devam ediyor ve her geçen gün hizmet kalitesini arttıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayışla görevini sürdüren, İzmit Belediyemizin Zabıta Teşkilatı şehrimizin güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden hizmetlerine devam ediyor.

"BELEDİYE İLE VATANDAŞ ARASINDA KÖPRÜ"

Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlıklı ve düzenli bir yaşam sürdürebilmesi için gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerle Zabıta Teşkilatımız kentsel gelişimimize de büyük katkılar sunuyor. Tüm Zabıta Teşkilatları belediyelerin gören gözü ve işiten kulağıdır. Zabıta Teşkilatlarının varlığı belediye ile vatandaşlarımız arasında bir köprüdür. Zabıtamız önce insan anlayışı ile halkımızın rahatı ve esenliği için çalışıyor.

"TEŞKİLAT ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gülümseyen ve gülümseten bir İzmit için var gücüyle hizmet eden bütün Zabıta Teşkilatımızın 197'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Teşkilatımızın her bir ferdine teşekkürlerimizi bütün kent adına sunuyorum. Tüm İzmit adına çalışan, emek veren tüm teşkilat üyelerine bir kez daha teşekkür ediyor ve haftanız kutlu olsun diyorum."

KAYMAKAM ÇELİKKAYA: "ZAMANIN TESTİNİ GEÇMİŞ BİR MÜESSESE"

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya programda yaptığı konuşmada, "Dünya ve Türk idare tarihinde zabıta hizmetlerinin ve zabıta müessesesinin çok köklü bir tarihi var. Yerel yönetim hizmetlerine sahada fiilen anlam katan bir fonksiyona sahip olan müessese Zabıta Teşkilatı. Böyle bir müessesede hizmet vermek hakikaten gurur verici. Zabıta Teşkilatı zamanın testini geçmiş bir müessese. Hala yeni yeni fonksiyonlar yüklenerek hizmete devam ediyor. Bize de bu yıl dönümünde bu heyecanı paylaşmak düşüyor. Haftanız kutlu olsun" dedi.

"İZMİT HALKINA HİZMET EDİYORUZ"

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık ise şöyle konuştu:

"Zabıta Teşkilatı 4 Eylül 1826 yılında kurulmuştur. Zabıta Teşkilatı o günden bugüne çalışmalarına devam etmektedir. İnsan merkezli, çağdaş yönetim ve şehircilik hizmetlerinin İzmit halkına kavuşturulması sürecinde amacımız kanun ve nizamların müdürlüğümüze vermiş olduğu görevleri kararlılıkla yerine getiren kurumsal şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesini amaç edinen, her vatandaşımıza eşit mesafede duran, teknolojiyi ve zamanı en iyi kullanan müdürlük olmaktır.

"ÇALIŞMALARIMIZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Bizler halkın hizmetkarlarıyız. Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği bu görevi 7/24 esasına göre resmi tatil ve hafta sonları olmak üzere kesintisiz olarak yürütmekteyiz. Hizmetlerimizin tamamı aktif olarak Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve Meclis Üyelerimizin destekleriyle sürmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarlıklardan dolayı İzmit Belediyesi Zabıta personelinin ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini yerine getiren tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."