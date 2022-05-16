İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten Çiftçilere Destek - Haberler

KOCAELİ (ANKA) -

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve çiftçiye umut olmak amacıyla bir hibe desteği projesine imzasını atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle 214 bin 244 sebze fidesinin dağıtımı Modern Hayvan Pazarı'nda başladı.

Kırsal mahalleleri canlandırmak ve üretimi arttırmak adına hibe desteklerine bir yenisini daha ekleyen İzmit Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleme projeleriyle çiftçiye umut olmaya devam ediyor. Her daim çiftçinin yanında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğü ve temaslarıyla bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen yüksek verimli F1 sebze fidesi (Kırmızı sırık domates özkan, pembe sırık domates gusto, oturak domates emma, kapya biber olarak barça, kıl sivri biber olarak incik, sivri biber fiyaka ve krimson sweet cinsi karpuz fidesi) yüzde 100 hibe olarak dağıtılmaya başlandı.

ÖKS veya ÇKS belgesinde sera ibaresi bulunan çiftçilere 320 metrekare sera için fide dağıtımı Modern Hayvan Pazarı'nda yapıldı. Programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi üst yöneticileri, Kocaeli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Yılmaz, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, muhtarlar, meclis üyeleri ve çiftçiler katılım sağladı.

"ÇİFTÇİYİ DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Fide dağıtımı töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kaynaklarımızı her sene zorlayarak, arttırarak elimizden geldiği kadar yerel üreticiyi ve çiftçiyi desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprak bir zenginlik. Bu zenginliği işlemezsek ülkemiz ve kentlerimiz kalkınamaz. Kırsalımız, köylerimiz önemli. Pandemi ile gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu ve kendi kendine yeten bir ülkenin çiftçisinin geldiğimiz zor koşullarda daha fazla desteklenmesi gerektiğini hepimiz herhalde anladık.

Bugün burada, siz değerli üreticilerimize, çiftçilerimize sebze fidesi dağıtımı programında bir aradayız. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan her kesime olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü idi. Kutlamaktan daha ziyade ektiğinin, biçtiğinin eder değerinin yükselmesi, girdilerinin azaltılması için daha fazla desteklenmesi, toprağın kıymetinin daha fazla anlaşılması ve bunun için de yerel belediyeler olarak destek veriyor olsak da ülke politikası anlamında daha üst politikalara ihtiyaç olduğunu farkına varılması ve bu konuda üreticinin daha fazla teşvik edilmesi konusunda bir farkındalık günü.

"ÜRETTİKLERİMİZİ HALKIMIZLA PAYLAŞIYORUZ"

Bildiğiniz gibi İzmit Belediyesi olarak tarıma ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki, üreten toplumlar gelişir, ürettiğini paylaşan toplumlar dayanışma bağlarını güçlendirir.

Biz de tam buradan hareketle mevcut arazilerimizde tarımsal üretime başladık. Klasik domates, biber, patlıcan gibi tarım ürünlerinin yanı sıra Aronya, salep, dut fidanı, Nusrat ve siyez buğdayı üretiyoruz. Ürettiklerimizi halkımızla paylaşıyoruz. Onlar da üretsin ve girdileri azalsın istiyoruz. Tarımla uğraşanlara gübre desteği, tohum desteği, fidan ve fide desteği, hayvancılıkla uğraşanlara ise koyun, koç, kuzu desteği vermeye çalışıyoruz.

"BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA TUTTUYORUZ"

Son olarak 90 dönümlük arazimizde silajlık mısır ekimini gerçekleştirdik ve hasat ettiğimiz mısırları yine çiftçimize dağıtacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılda 144 bin 500 F1 yüksek verimli sebze fidelerini Kocaelili çiftçilere dağıtmıştık. "Önümüzdeki sene daha erken zamanda daha fazla miktarda destek olacağız" demiştik. ve bugün burada bir sözümüzü daha tutuyoruz.

"CİDDİ ORADAN ÜRÜN ELDE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hibe olarak on binlerce sebze fidesi aldık. Bugün de toplamda 214 bin 244 adet domates, sivri biber, karpuz fidelerini siz değerli üreticilerimizle paylaşacağız. Yarısını İBB'den aldık, gerisini de kendi öz kaynaklarımızla satın alarak çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Geçen hafta başvurularını tamamlayan ÇKS Sera ve ÖKS belgesi olan üreticilerimize seraları için belli oranda destekleme yapacağız. Dağıtılan F1 yüksek verimli sebze fidelerinden ciddi oranda ürün elde edilmesini bekliyoruz.

"ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİMİ İLETMEK İSTİYORUM"

Amacımız köylüsüyle, çiftçisiyle, seracısıyla birlikte üreten bir kent haline gelmek. Amacımız üreten toplumun gücünü görebilmek ve geleceğe daha yaşanabilir bir İzmit bırakmak. Bugün bu törenle birlikte örtüaltı üreticiliği yapan seralara sahip, başvurusunu yapmış gerekli koşulları sağlayan çiftçilerimize belli sayıda dağıtım yapacağız. Geri kalanını da saat 14.00'ten itibaren köy meydanlarımızda halkımıza dağıtacağız. Şimdiden fidelerimizi dağıtacağımız üreticilerimize hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

"BU ÇOK GÜZEL BİR DESTEK"

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, "Çiftçilere destek olunduğunda ben çok mutlu oluyorum. Ben İzmit Belediye Başkanımıza göreve geldiğinden beri hep dayanışma içerisinde olduğu için, İzmit çiftçisine vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum. 250 bin fide bugün çiftçiye dağıtılacak. Bu çok güzel bir destek. Geçen yıl ufak bir başlangıç idi. İnşallah önümüzdeki sene daha da artarak devam eder. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.