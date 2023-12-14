Haberler ›› yerel ›› İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, emekçi ziyaretlerine devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, emekçi ziyaretlerine devam ediyor

14 Aralık 2023 10:56 Güncelleme: 10:58 Abone Ol

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gelenek haline getirdiği emekçi ziyaretlerine devam ediyor. Bugün Yeşilova Mahallesi'nde işçilerle buluşan Hürriyet, sabahın ilk saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen vatandaşlara destek ve kolaylıklar diledi. İzmit Belediyesi Çınar ekibi ise sıcak çay ikramında bulundu.