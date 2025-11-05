İzmirli Taksiciler Korsan Taşımacılığa Karşı Mücadele Başlattı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, korsan taşımacılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Oda Başkanı Erkan Özkan, "Maalesef gelinen noktada durum çığırından çıkmış, adeta bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık sineği öldürmek değil, bataklığı kurutma zamanı gelmiştir. İzmirli taksici esnafı olarak emek hırsızlarına dur diyecek yasal düzenlemelerin meclisten acilen çıkmasını talep ediyoruz" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Karabağlar'daki merkez binası önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Oda Başkanı Erkan Özkan, merkez ilçelerde görev yapan durak başkanları ve çok sayıda taksici esnafı katıldı. Açıklamalarda bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Yaklaşık 1,5 - 2 yıldan beri Türkiye'deki tüm büyükşehirlerde taksi taşımacılığına alternatif olarak ortaya çıkan korsan illetine, korsan kabusuna karşı Türkiye'deki büyükşehir taksici esnafı büyük bir mücadele vermektedir. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak zaman zaman bu konuda çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Buraya gelen milletvekillerine, siyasi parti temsilcilerine ve Ankara'daki yetkililere dosyalar sunulmuş, korsan taşımacılıkla ilgili yaşadığımız sıkıntılar iletilmiştir. Ancak maalesef gelinen noktada durum çığırından çıkmış, adeta bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili yasal bir düzenlemenin artık kaçınılmaz hale geldiğini belirtmek istiyoruz. İzmir'den yükselen bu ses, hakkın ve hukukun sesidir. Yasal bir meslek ve yasal bir meslek kuruluşu varken, diğer tarafta kaydı ve denetimi olmayan, kimin çalıştığı belli olmayan araçlarla yapılan taşımacılık hem esnafımızın emeğini sömürmekte hem de ekmeğini çalmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Taksici esnafı aşağılayıcı şekilde gösterilmektedir"

Korsan taşımacılık sorununu sadece ekonomik bir boyut taşımadığını, aynı zamanda toplumsal bir sıkıntıya dönüştüğünü vurgulayan Başkan Özkan, "Son zamanlarda, İzmir'de yaşanan ve tüm Türkiye kamuoyunun gündemine gelen olayda, bir kadın ve teyzesi korsan takside büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Bu tür olaylar artık toplum güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. Biz, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak, taksici esnafının hakkının ve emeğinin çalınmasına karşı çıkıyoruz. Ne yazık ki bazı malum şirket sahipleri kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla toplumu germekte, korsan taşımacılığın reklamları yasal televizyon kanallarında yayınlanmakta ve taksici esnafı aşağılayıcı şekilde gösterilmektedir. Bu durum, toplumda gerginlik oluşturmakta ve adeta bir çatışma ortamına zemin hazırlamaktadır" diye ekledi.

"Artık sineği öldürmek değil, bataklığı kurutma zamanı gelmiştir"

Taksicilik mesleğinde Yıllarca emek sarf ederek çalıştıklarını ifade eden Başkan Özkan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Çocuklarımızı bu meslek sayesinde okuttuk ve büyüttük. Bu mesleğin yok olmasını istemiyoruz. Tüm siyasi partilerin bir araya gelerek mecliste korsan taşımacılıkla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapmasını talep ediyoruz. Bu konu parti üstü bir meseledir. Türkiye'de 50 bini aşkın taksici esnafı bulunmaktadır. Tüm partilere sesleniyoruz. Parti farkı gözetmeden acilen bir kanun teklifi hazırlayın. Nasıl ki alkollü yakalanan sürücünün ehliyeti ilk seferde 6 ay süreyle alınıyorsa, korsan taşımacılık yapan kişilerin de ehliyeti aynı şekilde ilk seferde 6 ay, ikinci seferde daha uzun süreyle alınmalıdır. Mevcut yasalarla ve düzenlemelerle bu sorunla mücadele etmek mümkün değildir. Sayın İzmir Valimiz ve Sayın İzmir Emniyet Müdürümüz gerekli özveriyi göstererek denetimler yapmaktadır; ancak artık sineği öldürmek değil, bataklığı kurutma zamanı gelmiştir. Denetimlerle bu sorun çözülememektedir. Bu nedenle, İzmirli taksici esnafı olarak çoluk çocuğumuzun ekmeğini koruyacak, emek hırsızlarına dur diyecek yasal düzenlemelerin meclisten acilen çıkmasını talep ediyoruz." - İZMİR