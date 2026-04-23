İzmirli işletmeciden 23 Nisan'da binlerce çocuğa pide ve bayrak

İzmir'in Konak ilçesinde bir restoran işletmecisi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara 3 bin adet pide ile 3 bin adet Türk bayrağı dağıttı.

İşletmeci Nazmi Sotmak, Gültepe Mahallesi'ndeki dükkanının önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sotmak, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen saldırılar sonucu yaşamını yitiren öğrenciler ve öğretmenin anısına çocukları restoranında ağırladı. Yoğun katılımın gözlendiği anma programında çocuklar, kendileri için hazırlanan ikramları almak üzere dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Restoranın önünde toplanan çocuklara ve mahalle sakinlerine 3 bin adet pide ile ayran dağıtımı gerçekleştirildi. İkramların yanı sıra miniklere bağımsızlık simgesi olan Türk bayrakları hediye edildi. Dağıtılan 3 bin bayrak ile mahallede renkli görüntüler oluşurken, çocuklar hem 23 Nisan coşkusunu yaşadı hem de okul saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtlarını unutmadı.

Etkinliği daha önce kutlama amacıyla planladıklarını ancak yaşanan acı olay nedeniyle programın içeriğini değiştirdiklerini belirten işletmeci Nazmi Sotmak, "23 Nisan programını şehit haberleri gelmeden önce kutlamak amacıyla müzisyenler çağırarak organize etmiştik. Çocuklarımıza destek olmak için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Ancak maalesef acı bir olay yaşandı. Kahramanmaraş'ta 8 kardeşimiz ve bir öğretmenimiz şehit oldu. Az önce burada o çocuklarımız ve şehitlerimiz için kısa bir mevlit okuttuk" şeklinde konuştu.

"Tek bir çocuk dahi pide almadan gitmeyecek"

Çocuklara moral vermek istediklerini ve onların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Sotmak, "Bayramı biraz buruk kutluyoruz ancak kalan çocuklarımıza moral olması amacıyla bir palyaço getirdik. Onların hepsi bizim geleceğimizdir. Çocuklarımız için 3 bin adet bayrak aldık ve onlara dağıtıyoruz. Ayrıca 3 bin pide ve 3 bin ayran hazırlattık. Hiçbir çocuğumuzu geri gönderecek halimiz yok. Tek bir çocuğumuz dahi pide almadan buradan gitmeyecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...
Özkan Yalım soruşturmasında 'Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı' iddiası

Çok konuşulacak iddia! Pavyonlardan böyle para toplamış
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı