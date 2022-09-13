İzmir yerel: Taçsız Kral Metin Oktay, Konak'ta Anıldı

İzmir haberler... Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, ölümünün 31'inci yıldönümünde, İzmir Konak'taki heykelinin bulunduğu ve adını taşıyan parkta anıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Metin Oktay’ın jübilesinde Can Bartu’yla forma değiştirerek ezeli rekabetin içindeki ebedi dostluğu gösterdiğini belirtirken, “İzmir’den doğan, burada yetişmiş olan futbolcu kimliğini hiçbir zaman unutmayan çok değerli bir ismi bugün hep birlikte anıyoruz. Kentimizin yetiştirdiği, kentimizi en iyi şekilde temsil eden insanlarımızı gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, ölümünün 31'inci yıldönümünde, İzmir Konak'taki heykelinin bulunduğu ve adını taşıyan parkta anıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Metin Oktay'ın jübilesinde Can Bartu'yla forma değiştirerek ezeli rekabetin içindeki ebedi dostluğu gösterdiğini belirtirken, "İzmir'den doğan, burada yetişmiş olan futbolcu kimliğini hiçbir zaman unutmayan çok değerli bir ismi bugün hep birlikte anıyoruz. Kentimizin yetiştirdiği, kentimizi en iyi şekilde temsil eden insanlarımızı gelecek kuşaklara taşımaya devam edeceğiz" dedi.

"Taçsız Kral" Metin Oktay, Konak Piri Reis Mahallesi'nde yer alan Bahçelievler Metin Oktay Parkı'ndaki heykeli önünde anıldı. Ölümünün 31'inci yıldönümü anısına düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Baliç, TÜFAD İzmir Şube eski Başkanı Dr. Şaban Acarbay, Metin Oktay'ın takım arkadaşı eski Milli Futbolcu Ayhan Elmastaşoğlu, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Gazeteci Okan Yüksel, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi yönetim kurulu üyesi Erim Yıkgeç, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Damlacık, İzmir spor, Atilla ve Kahramanlar Spor Kulüpleri başta olmak üzere İzmirli spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, muhtarlar, Metin Oktay'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törene katılanlar, Taçsız Kral'la ilgili anılarını anlattı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Metin Oktay'ı Türk futbolunda golleriyle olduğu kadar kişiliğiyle de örnek bir yere sahip olduğunu ifade etti. Çocukluk yıllarından bir anısını paylaşan Başkan Batur şöyle konuştu:

"Taçsız Kral, İzmir'de doğan, burada yetişmiş olan futbolcu kimliğini hiçbir zaman unutmayan, sadece sporcu kimliğiyle değil, hayata bakış açısıyla da çok değerli bir isim. Benim, Metin Oktay'la ilgili, gözümün önünden gitmeyen en önemli anım, ben on iki yaşındayken, Metin Oktay'ın 1969 yılındaki jübilesidir. Galatasaray'ın ezeli rekabette olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün kaptanı Can Bartu'yla beraber orta sahaya geldiler. Orta sahada formalarını birbirlerine verip değiştirerek onar dakika, kendi kulüplerinin değil, ezeli rekabet içinde oldukları kulüplerin formasıyla top koşturdular. Nezakete bakın. Ezeli rekabetin içinde ebedi bir dostluk var. Bu çok önemli."

Metin Oktay'ın imzalı fotoğrafını hala sakladığını, o fotoğrafa kavuştuğu an yaşamış olduğu mutluluğu asla unutamadığını dile getiren Başkan Batur, "Unutamadığım bir anı da şudur… O dönemlerde, İstanbul'da Galatasaraylı akrabalarımız vardı. Metin Oktay'ın imzalı bir resmini istemiştik. O resim bana ulaştığında yaşadığım mutluluğu hala unutamıyorum. O resim hala bizim evde durur, bizim için çok değerlidir" dedi.

Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Metin Oktay'ın en önemli özelliklerinden biri de gol kabiliyeti en yüksek sporculardan biri olmasıydı. 354 maça çıkıyor, 314 gol atıyor. Milli Takım'da 50'ye yakın maçta 36 gol atıyor. Standardın üstünde bir golcü kimliği var. Taçsız Kral diye boşuna demiyorlar. İzmir'imizi Türk sporunda, Türk futbolunda en iyi şekilde temsil etmiş bir sporcu. Bu değerlerin unutulmaması gerekiyor. Bu parkın ve heykelin yapılmasında emeği geçen, benden önceki belediye başkanı arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Kentimizin yetiştirdiği, kentimizi en iyi şekilde temsil eden insanlarımızı gelecek kuşaklara taşımamız lazım. Kentte iz bırakanları anmaya devam edeceğiz."

ARKADAŞLARI ONU ANLATTI

Anmaya katılanların anılarını anlattığı törende duygusal anlar yaşandı. Metin Oktay'a duydukları özlem ve sevgiyi dile getirenler arasında İzmir 68'liler Platformu Başkanı Gazeteci Okan Yüksel de vardı. Yüksel, "Her insan yaşamış sayılmaz, bazı insanlar şafak vaktinde doğarlar akşam ezanında ölürler. Bazı insanlar öldükten sonra da ölümsüzlüğü yakalarlar. Kendi destanını yaratan, kendi efsanesinin Metin Oktay'ı olan Ağabeyimizin önümüzdeki yıl 60 yılını dolduracak olan bir gazeteci olarak diyorum ki, spor yazarı olarak diyorum ki; Türkiye'mizde elbette erdemli, onurlu, yiğit ve nitelikli futbolcularımız vardı ama bir tek Metin Oktay var ki; bütün Türkiye'ye bedeldi" dedi.

Metin Oktay'ın bir idol olduğunu söyleyen Dr. Şaban Acarbay, "Metin Ağabey, kendi jenerasyonunu temsil eden krallığın kralıdır. Metin Ağabey insanlık kralıdır. Ben Metin Ağabey kadar zirvelere çıkıp da onun kadar tevazu sahibi olan çok az insan görmüşümdür. Metin Ağabey ve benzerleri Türkiye'de muhteşem bir İzmirli, dünya coğrafyasında harika birer Türkiyelidir" diye konuştu.

Konak Belediyesi Meclis Üyesi Şamil Sinan An da çocukluk anısını şu sözlerle aktardı: "Sene 1963, ben on bir yaşlarındayken İstanbul'a dayımların yanına gittik. Onlar hasta Galatasaraylı biz de ailecek hasta Beşiktaşlıyız. Beni Galatasaray-Fenerbahçe maçına götürdüler. Yanlış hatırlamıyorsam maçı 2-1 Galatasaray almıştı. Ben o maçta Metin Oktay'ı ilk defa gördüm. İlah gibi bir adam, insanlar onu gördüğünde yürekli kıpır kıpı oluyor. Maç bitti, dayımlara döndüm, ben bundan sonra Galatasaraylıyım ve idolüm Metin Oktay, dedim. Metin Oktay anlatılmaz bir isim, onun anısının önünde saygıyla eğiliyorum."

"ÖYLE BİR FUTBOLCU BİR DAHA GELMEZ"

Metin Oktay'ın takım arkadaşı, eski Milli Futbolcu "Yavru Ayhan" lakaplı Ayhan Elmastaşoğlu da "Metin Ağabey çok güzel bir insandı. Sporcu olarak da Türkiye'ye kolay kolay gelmeyecek şahane bir futbolcu. İnsan olarak da dört dörtlük bir beyefendiydi. Fakiri korur, mazlumu korur, okuttuğu, sünnet ettirdiği çocuklar… Neler neler neler yapmazdı ki. Metin ağabeyin bu taraflarını kimse bilmez. Ben 10 sene bunları yaşadım. Metin ağabeyin en iyi dostu oldum. Kendimi çok mutlu hissediyorum, çok huzurlu hissediyorum. Metin Ağabey gibi bir futbolcu bir daha Türkiye'ye gelmez, gelemez" diye konuştu.

Metin Oktay'ın futbolla tanıştığı günlerden başlayarak kariyerinin önemli tarihlerini anlatan İzmir Spor Kulübü Başkanı Nedim Topaloğlu, "Yıllarca gol kralı olan Metin Oktay kişiliği, iyilikseverliği, efendiliğiyle Türkiye'ye mal olmuş, efsane bir adamdır. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Baliç ise Metin Oktay'la olan bir anısını şu sözlerle aktardı:

"Kordon'da Palermo'ya transferinde bir kesekağıdı içinde para masada duruyor. Kordon'da gazete satanlar, garibanlar… Metin Ağabey kesekağıdının içine elini sokuyor parayı veriyor. Türk Futbol tarihinin gelmiş geçmiş Robin Hood'udur Metin Oktay. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın."