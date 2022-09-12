İzmir yerel haberleri: Karşıyaka ve Çiğli Tramvay Hatları Birleşti

Gelen İzmir haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli Tramvay Hattı’nın Karşıyaka Tramvay Hattı’yla bağlantısı sağlandı. Cahar Dudayev Bulvarı’nın İzmir Çevreyolu birleşimindeki ikinci aşama, ekiplerin yoğun mesaisi ile okullar açılmadan önce tamamlandı. Bölgedeki trafik, bugün normal akışına döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka Tramvay Hattı'yla bağlantısı sağlandı. Cahar Dudayev Bulvarı'nın İzmir Çevreyolu birleşimindeki ikinci aşama, ekiplerin yoğun mesaisi ile okullar açılmadan önce tamamlandı. Bölgedeki trafik, bugün normal akışına döndü.

Cahar Dudayev Bulvarı'nın Karya Kavşağı bölgesinde iki aşamada yürütülen çalışmalar, ekiplerin yoğun mesaisi ile planlanandan bir ay önce bitirildi. Karya Kavşağı'ndaki trafik akışı, ilk ve orta dereceli okulların açıldığı bugün, sabahın erken saatlerinde eski haline döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar sırasında yurttaşların gösterdiği anlayış, özveri ve dayanışmaya teşekkür edildi.

YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Temeli geçen yılın şubat ayında atılan Çiğli Tramvay hattında kısa sürede imalat çalışmalarının yüzde 80'i bitti. 11 kilometre ve 14 istasyondan oluşacak tramvay hattının 2022 sonunda tamamlanmasının ardından test sürüşlerine başlanması planlanıyor. Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak hat, viyadük ile Çiğli Ataşehir Mahallesi'ne bağlanacak. Güzergah, Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli Ataşehir Mahallesi, Çiğli İZBAN Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek şekilde planlandı. Böylelikle Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak; bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.