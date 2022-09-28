İzmir yerel haberleri | İzmir'de 1. Ulusal Çocuk Çalıştayı Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk haklarının geliştirilip hayata geçirilmesi amacıyla ilkini düzenlediği Ulusal Çocuk Çalıştayı başladı. Üç gün sürecek çalıştayın sonunda 'Çocuk Politikası Strateji Planı' oluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Ulusal Çocuk Çalıştayı başladı. Karşıyaka Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde düzenlenen ve üç gün sürecek çalıştaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINI GÖZETEN POLİTİKALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Çalıştayın açış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bir kentin, çocuklarına güzel ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunabildiği ölçüde geleceğini inşa edebilen kent vasfına erişeceğini söyleyerek şunları söyledi:

" İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuğun üstün yararını gözeten politikalar yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini dayanak alıyoruz. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğü'müz yürütücülüğünde, çocuk katılımı ilkesi gözetilerek eğitim ve proje faaliyetlerini sürdürüyoruz. Çocuklar, insanlığın mimarıdır. Biz yeter ki gözlerindeki ışığı almayalım, önlerine set olmayalım, her anlamda onları kucaklayalım. Eminim ki onlar, bizleri muazzam gelişim güçleriyle her zaman şaşırtacak, yeni ufukları onların gözünden görmemizi sağlayacak"

"İZMİR BU KONUDA ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPMIŞ BİR KENT"

Prof. Dr. Oğuz Polat ise çocuk haklarının önemine değinerek, "Bedenim bana ait. Benim istemediğim bir şeyi bana yapamazsın. Bu, çocuk için de yetişkin için de geçerli. En temel insan hakkıdır. Bu insan hakları kapsamında ne terbiye ne de başka bir isim altında çocuğa vuramayız. Buna hakkımız yok. Onun haklarının korunması da bizim yapmamız gereken en temel çalışmalardan birini oluşturuyor. İzmir, bu konuya sıfırdan başlamıyor. İzmir, bu konuda çok güzel çalışmalar yapmış bir kent. Bunun üzerine daha organize, hedefe odaklı, 'nasıl yapabiliriz'in peşinde" diye konuştu.

AKADEMİSYENLER SUNUM YAPTI

1.Ulusal Çocuk Çalıştayı'nda Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof. Dr. Hikmet Sivri Gökmen, Doç. Dr. Zehra Akdemir Veryeri, Prof. Dr. Serpil Baysal, Prof. Dr. Adem Aydın, Prof. Dr. Burcu Dönmez, Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba Canbulut sunum yaptı. Çalıştayın sonunda 'Çocuk Politikası Strateji Planı' oluşturulacak. Plan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda iş birliği yapan ilçe belediyeleri için bir yol haritası niteliğinde olacak.