İzmir yerel haberleri: Bornova'da Birlik ve Dayanışma Buluşması
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İzmir yerel haberi: Bornova protokolü, Belkahve’deki Ata Evi’nde bir araya geldi. Bornovalı milletvekilleri ve siyasi partilerin Bornova’daki temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen birlik ve dayanışma buluşmasında önemli mesajlar verildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Bizim sarılmaya, dokunmaya, konuşmaya ihtiyacımız var” dedi. CHP İzmir Milletvekili Okyay Sındır ise farklı siyasi görüşlere mensup bireylerin Bornovalı kimliği ile bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu söyledi.
Bornova protokolü, Belkahve'deki Ata Evi'nde bir araya geldi. Bornovalı milletvekilleri ve siyasi partilerin Bornova'daki temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen birlik ve dayanışma buluşmasında önemli mesajlar verildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bizim sarılmaya, dokunmaya, konuşmaya ihtiyacımız var" dedi. CHP İzmir Milletvekili Okyay Sındır ise farklı siyasi görüşlere mensup bireylerin Bornovalı kimliği ile bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu söyledi.
Ata Anı Evi'nde Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 25. Dönem İzmir Milletvekilleri Murat Koç ve Aslan Savaşan, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, Deva Partisi Bornova İlçe Başkanı Erkan Yanıkoğlu, Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Bornova Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.