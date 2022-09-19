İzmir yerel haberleri: Bornova'da Birlik ve Dayanışma Buluşması

İzmir yerel haberi: Bornova protokolü, Belkahve’deki Ata Evi’nde bir araya geldi. Bornovalı milletvekilleri ve siyasi partilerin Bornova’daki temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen birlik ve dayanışma buluşmasında önemli mesajlar verildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Bizim sarılmaya, dokunmaya, konuşmaya ihtiyacımız var” dedi. CHP İzmir Milletvekili Okyay Sındır ise farklı siyasi görüşlere mensup bireylerin Bornovalı kimliği ile bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Bornova protokolü, Belkahve'deki Ata Evi'nde bir araya geldi. Bornovalı milletvekilleri ve siyasi partilerin Bornova'daki temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen birlik ve dayanışma buluşmasında önemli mesajlar verildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bizim sarılmaya, dokunmaya, konuşmaya ihtiyacımız var" dedi. CHP İzmir Milletvekili Okyay Sındır ise farklı siyasi görüşlere mensup bireylerin Bornovalı kimliği ile bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Ata Anı Evi'nde Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 25. Dönem İzmir Milletvekilleri Murat Koç ve Aslan Savaşan, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, Deva Partisi Bornova İlçe Başkanı Erkan Yanıkoğlu, Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Bornova Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.

"BİRBİRİMİZE SARILMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Sizleri burada görmek gerçekten beni çok mutlu etti, moralimi arttırdı. Kısa süre önce İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutladık. İnşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yılını yine hep birlikte kutlayacağız. Bizim sarılmaya, dokunmaya, konuşmaya ihtiyacımız var. İyi ki varsınız" dedi.

"BU TABLO DAİM OLMALI"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ederek, "Bornova'nın kalbi şu an Ata Evi'nde atıyor. Bizler burada birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik duyguları içinde Büyük Önderimiz Atatürk'ün ruhuna dokunuyoruz. Türkiye olarak buna çok ihtiyacımız var. Farklı siyasi görüşlere mensup bireylerin Bornovalı kimliği ile bir araya gelmesi çok değerli. Bu tablonun her zaman daim olmasını diliyorum" diye konuştu.