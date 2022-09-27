İzmir yerel haberi | Konak'ın 60 Yıllık Gevrekçisi Zeynel Ergin'in Adı Fırınının Bulunduğu Sokakta Yaşayacak

Konak Belediyesi, İzmir'de 60 yıl boyunca gevrekçilik yapan ve geçen yıl yaşamını yitiren Zeynel Ergin'in adını kendi fırınının bulunduğu sokağa verdi. Kente değer katan simge isimlerin adını yaşatmak istediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Zeynel Ergin ağabeyimiz de İzmir'in gevrek geleneğini, tadını yaşatmış, gelecek kuşaklara da taşımış çok önemli bir isim" dedi.

İzmir'in simge mekanlarından Zeynel Ergin Gevrek Fırını'nın sahibi merhum Zeynel Ergin'in ismi 60 yıl boyunca gevrek ürettiği fırının sokağına verildi. Konak Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla 1466 Sokak'a Zeynel Ergin'in fotoğrafının da bulunduğu isim tabelasının yerleştirildiği törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Alsancak Mahalle Muhtarı Hicran Akuzun ve bölge muhtarları, Zeynel Ergin'in eşi Müzeyyen Ergin, oğulları Özer, Ömer, Öner Ergin ve eşleri, İzmir Pide Gevrek ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen, Konak Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Alsancak sakinleri ve fırının müdavim müşterileri katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, geçtiğimiz yıl yaşama veda eden Zeynel Ergin de bir kez daha anıldı.

BATUR: "SİMGE İSİMLERİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Zeynel Ergin'in İzmir'in gastronomi kültürüne katkısının çok önemli olduğuna dikkat çekti. İzmir gevreğinin farkına değinen Başkan Batur, şöyle konuştu:

"Çekirdeğe çiğdem, domatese domat diyen İzmirliler geçmişten bugüne kentin değerlerine, dayanışma içinde sahip çıkıyor. Kentin simgesi olmuş, gastronomi kültürüne çok önemli katkılar vermiş, bu değeri gelecek kuşaklara da taşımayı bilmiş, çok değerli Zeynel Ergin'in ismini yaşatmak için buluştuk. Yaşadığımız güzel kentimiz İzmir, dayanışma kültürünün olduğu, Mustafa Kemal Atatürk ve onun değerleri başta olmak üzere geçmişinden bugüne değerlerine sahip çıkan bir kent. Konak Belediyesi olarak biz de kente değer katan, kentin simge isimlerini yaşatmaya önem veriyoruz. Şadan Gökovalı, İzmir Baba Sancar Maruflu, Aydın Erten gibi isimleri, adlarını verdiğimiz sokaklarda, alanlarda ve merkezlerimizde yaşatıyoruz. Zeynel Ergin ağabeyimiz de daha beş yaşındayken gevrek satmaya başlamış, İzmir'in gevrek geleneğini, tadını yaşatmış, gelecek kuşaklara da taşımış çok önemli bir isim. Zeynel Ergin gibi kente damgasını vurmuş kişilerin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz."

ERGİN: "AİLEMİZ ÇOK BÜYÜK"

Aile adına konuşan Özer Ergin de babasının hayatının işyerinin bulunduğu sokakta geçtiğini, kendilerinin de aynı sokakta büyüdüklerini belirtti. Aile olarak bu sokağın babalarının ismiyle anılmasından gurur duyduklarını dile getiren Ergin, "Babam Zeynel Ergin, kent kültürüne önemli bir miras bıraktı. Bu sokağın babamızın ismiyle anılması ailemize büyük gurur veriyor. Biz aile olarak babamızın bize bıraktığı bu mirası sürdürmeye gayret ediyoruz. Babam çalışkanlığı, ustalığı ve mütevazılığıyla bu kente değer kattı. Ben ailemiz adına, tüm çalışma arkadaşlarımız adına ve babam adına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AKUZUN: "ALSANCAK'IN BABASIYDI"

Alsancak Mahalle Muhtarı Hicran Akuzun da "Zeynel ağabeyimiz, Alsancak'ın babasıydı. Bugün hepimiz onun için buradayız. Konak Belediye Başkanımıza ve bütün ekibine Zeynel ağabeyimizin adını yaşattığı için teşekkür ediyorum" diyerek Zeynel Ergin'in mahallede çok sevilen bir değer olduğunu vurguladı.