İzmir yerel haberi... Bornova Belediyesi, Kanser Hastası Kadınlara Radyoterapi Sürecinde Umut Evi'nde Konaklama ve Yemek Desteği Verecek

İzmir haberleri... Bornova Belediyesi ve Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL) arasında imzalanan protokol ile kanser hastası kadınlar ve refakatçilerinin kalabileceği Umut Evi’nin üçüncüsü Bornova’da açılacak. Protokole göre, radyoterapi sürecinde maddi kısıtlılıklar yüzünden her gün İzmir'e gelip gidemeyen, ya hastane içinde ya da bahçelerinde kalmak zorunda durumunda olan kanser hastası kadınlar, ücretsiz olarak Umut Evi'nde kalabilecek. Bu kişilerin hem konaklama hem de yemek ihtiyaçları karşılanacak.

Bornova Belediyesi ve Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL) arasında imzalanan protokol ile kanser hastası kadınlar ve refakatçilerinin kalabileceği Umut Evi'nin üçüncüsü Bornova'da açılacak. Protokole göre, radyoterapi sürecinde maddi kısıtlılıklar yüzünden her gün İzmir'e gelip gidemeyen, ya hastane içinde ya da bahçelerinde kalmak zorunda durumunda olan kanser hastası kadınlar, ücretsiz olarak Umut Evi'nde kalabilecek. Bu kişilerin hem konaklama hem de yemek ihtiyaçları karşılanacak.

Protokol, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve SAĞKAL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul arasında imzalandı. Bornova Belediyesi, protokol kapsamında Ekim ayında hizmete girmesi planlanan uygulama için hazırlıklara başladı. Şehir dışından kente tedavi için gelen kanser hastası kadınların konaklamalarını Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan ve İçinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin de yer aldığı Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi'nde yapmaları sağlanacak. Merkez içerisinde yatak, dolap, masa, sandalye, banyo ve tuvaletinde yer aldığı tek kişilik özel odalardan faydalanırken konaklayanların yiyecekleri de bu kapsamda karşılanacak.

FARK YARATACAK ÇALIŞMA

SAĞKAL Derneği'nin başlattığı projenin insanların hayatlarında fark yaratacak bir çalışma olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bu çalışma aynı zamanda hastanelerde yaşanan bir gerçeği ortaya koyuyor. Tedavileri için başka şehirlerden gelen vatandaşlar kalacak yer sıkıntısı yaşıyor. Özellikle ekonominin geldiği durumu da düşününce bizde elimizden geleni yapmak istedik" dedi.

Protokolün Sivil Toplum Örgütleri ile yapılan önemli işbirliklerinin de bir göstergesi olduğunu dile getiren Başkan İduğ, "SAĞKAL Derneği Türkiye'de önemli işler başarıyor. Biz göreve geldiğimizden bu yana kurumlar arası işbirliklerinin önemine vurgu yaptık. Bunun için tüm STK'ları aynı çatı altında toplayan STK Yerleşkemizi hayata geçirdik. Şimdi yaptığımız bu çalışmada bu işbirliklerinin önemli bir göstergesi" diye konuştu.

YILDA 6 BİN KONAKLAMA

Bornova Belediyesi ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çeken SAĞKAL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul ise işbirliği ile ihtiyaç sahibi kadın kanser hastalarının güvenli bir yerde ve güvenli bir şekilde kalabileceklerini söyledi. Tuğrul, "Bornova Belediyesi, bu çalışma ile bize onkoloji hastalarının tedavi süreçlerinde kalabilmeleri için beslenme de dahil olan bir alt yapı sunuyor. Böylece yılda 6 bin konaklama sağlanmış olacak" diyerek düşüncelerini dile getirdi.