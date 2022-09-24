İzmir yerel: 'Bozkırın Tezenesi' Karabağlar'da Anıldı

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, ölümünün 10. yılında Karabağlar'da, Bedia Akartürk konseriyle anıldı. Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Parkı'nı dolduran Karabağlarlılar, Akartürk'ün seslendirdiği büyük ustanın türkülerine, zaman zaman coşkuyla, zaman zaman da hüzünle eşlik etti.

Anma etkinliğine, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, "Neşet Baba, Anadolu insanının çektiği acıları, duyduğu sevinçleri, sevgiyi, saygıyı en içten şekilde türkülerine, bozlaklarına yansıttı. Hepimiz o türküleri yaşadık, kendimize pay çıkardık. O türkülerle acılarımıza teselli bulduk, sevinçlerimizi çoğalttık. Yaşama başka türlü sarıldık" dedi.

Neşet Ertaş'ın yokluğu, çileyi, acıyı en derinden hisseden sanatçılardan olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Onu ölümünün 10. yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyoruz. İyi ki bu topraklarda yaşadı, bu türküleri söyledi. Dertlerimize derman oldu, hayatımızı kolaylaştırdı. Onun bozlaklarına, türkülerine Anadolu sonsuza kadar sahip çıkacak. Tüm halk ozanlarımızın önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz" diye konuştu.

Daha sonra sahneye gelen Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk de Ertaş için, "O benim arkadaşımdı. Ne kadar ansak azdır. Onu yürekten seviyoruz" yorumunu yaptı. Akartürk, anma gecesinde, sevilen türkülerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın ezgilerini, seyircilerle birlikte seslendirdi.

Gecenin sonunda Başkan Selvitopu ve Mahalle Muhtarı Talip Doğan, Akartürk'e Doğa Dostu Sertifika vererek teşekkür etti.