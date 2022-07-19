İzmir Uluslararası Gastronomi Fuarı "Terra Madre Anadolu İzmir 2022"E Hazır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eylül ayında düzenlenecek uluslararası gastronomi fuarı "Terra Madre Anadolu İzmir 2022" ile ilgili yol haritasını ve beklentilerini açıkladı. Soyer, "İklim krizi, gıda krizi, enerji krizi, yoksulluk, kuraklık, gıda güvenliği, gıda egemenliği, sağlıklı gıda, insan sağlığı. Bizim konuşacağımız konular bu başlıkları içermeli. Bunlar bizim Terra Madre dediğimiz şeyin olmazsa olmazları" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Terra Madre-Slow Food paydaşlarıyla buluştu. Bu sene ana konusu "Toprak Ana" olan İzmir Enternasyonal Fuarı'yla (İEF) birlikte 2-11 Eylül arasında düzenlenecek uluslararası gastronomi fuarı "Terra Madre Anadolu İzmir 2022" programı için hazırlıklarda sona gelindi.

Başkan Soyer, Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde "Terra Madre" gastronomi fuarına ev sahipliği yapacak İzmir'de yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği toplantıda hassasiyetlerini dile getirdi.

Soyer şöyle konuştu:

"İzmir bir görücüye çıkacak. İşin özeti bu. Hepimiz için heyecan verici bir buluşma olacak. Uluslararası bir gastronomi fuarına ev sahipliği yapacağız. Dışarıdan bakıldığında kısaca söylenebilecek şey bu. Ama ne gastronomi sadece gastronomi ne fuar sadece bir fuar artık. Bugünün dünyasında bunların hepsi bambaşka anlamlar taşıyor. Gastronomi dediğiniz zaman işin içinde artık tarım var, tedarik zincirleri var, gıda, gıda sağlığı, gıda egemenliği, sağlık, enerji, atık bertarafı var. Pazarlama, ticaret, ihracat, ithalat hepsi iç içe geçmiş durumda. Biz bu yüzden bu yaptığımız işe çok büyük anlam atfediyoruz. Bu sadece bir uluslararası fuar değil bizim açımızdan. Bu hem İzmir'i dünya vitrinine çıkarmak demek hem de yurttaşları yeniden böyle bir başlık altında heyecanlandırmak, bilinçlendirmek demek."

"KRİZLERİN, SAVAŞIN, YOKSULLUĞUN KONUŞULDUĞU BİR PLATFORMA DÖNÜŞECEK"

"Çiftçisi, üreticisi, tüketicisi, akademisyeni ve tüm muhataplarıyla en geniş katılımı sağlamak istiyoruz. Bu mesele şu anda insanlığın içine düştüğü iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi, yoksulluk, savaş bütün bunların çözümlerinin konuşulduğu, üretildiği bir platforma dönüşecek. Biz Terra Madre'ye böyle bakıyoruz. İklim, gıda, gıda egemenliği, enerji kriziyle ilgili ne diyeceğiz, nasıl çözüm bulacağız? Yoksullukla nasıl mücadele edeceğiz? Savaşı nasıl durduracağız? Barışı nasıl öne çıkaracağız? Terra Madre içinde bütün bunların cevaplarını arayacağız. Muhataplarımızla bunları müzakere edeceğiz, çözümlerini bulmaya çalışacağız. O çözümleri paylaşacağız, insanlığın önüne sunacağız. Olay sadece bir etkinlik organizasyonu değil. Olabildiğince bilimsel, geniş perspektifli bir buluşma."

"EGE'NİN 5 TEMEL ÜRÜNÜ ÜZERİNDEN GİDİLECEK"

Ege Bölgesi'ndeki 5 temel ürün üzerinden yol alacaklarını da belirten Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

"Tahıl, kıyı balıkçılığı, üzüm, mera hayvancılığı ve zeytin. Bu 5 ürünün bu coğrafyada yeterince değerini bulmadığını düşünüyoruz. Halbuki bu ürünler dünyada olağanüstü rekabet gücüne sahip. Biz de bu Terra Madre'yi özellikle bu 5 ürünün daha iyi tanıtılması, anlatılması ve pazarlanması çerçevesinde düşünüyoruz. Anadolu'nun bu bereketli topraklarında bizim uluslararası rekabet gücüne haiz olduğumuz, bunu en rahatlıkla sunabileceğimiz başlıklardan yola çıkalım istedik. Bunlar hem katma değeri yüksek hem bu bölgenin doğasıyla uyumlu hem de bizim kuraklık ve yoksullukla mücadele adını verdiğimiz 'Başka Bir Tarım Mümkün' diye tarif ettiğimiz çalışmanın ürünleri. Hassasiyetlerimizi söylüyorum; iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi, yoksulluk, kuraklık, gıda güvenliği, gıda egemenliği, sağlıklı gıda, insan sağlığı. Bizim konuşacağımız konular bu başlıkları içermeli. Bunlar bizim Terra Madre dediğimiz şeyin olmazsa olmazları."

HEYETLE KEMERALTI TURU

Toplantı sonrasında Başkan Soyer ve paydaşlar Kemeraltı'nda esnafla bir araya gelerek talepleri ve şikayetleri dinledi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Buluşmada YER ALAN İSİMLER ŞÖYLE:

"Slow Food Teos Lideri Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Slow Food Bardacık Lideri Nedim Atilla, Slow Food İzmir Terra Madre Delegesi Yeşim Yassıoğlu, Slow Food İzmir Terra Madre Delegesi Ahmet Uhri, Slow Food Narlıdere Lideri İlke Engin, Uluslararası Rotary Gerçek Gıda Komitesi Başkanı Şengül Kavasoğlu, Terra Madre Rotary Kulübü'nden Şan Eylem Doğan, Terra Madre Rotary Kulübü'nden Bilge Keykubat, Gerçek Gıda Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması Lideri Berna Kızıltan, Terra Madre Rotary Kulübü Bilimsel Kurul'dan Prof. Dr. Ceyhun Dizdarer, BİTOT Lideri Tamer Güvenir, Terra Madre Rotary Kulübü Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Turgay Bucak, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Genel Sekreteri Damla Eren, İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyeleri İcabi Yıldız, Aydın Öncel, Nurullah Arık, Adem Kuzu, Orhan Yornuk, Aytül Kıymaz, Hayriye Göl, Mustafa Arslan, Teoman Aksu, Fatih Kılınç ile İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Denetim Kurulu Üyeleri Önder Bulut, Reşat Kılıç, Aslan Eyüp Elvan."

ANKA / Yerel