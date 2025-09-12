İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 5. Kez Başladı

(İZMİR) - İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, bu yıl beşinci kez sinemaseverlerle buluştu. 10–15 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen festivalde, 47'si uzun metraj olmak üzere toplam 100 film gösterilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra çeşitli sponsor kuruluşların desteğiyle, Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından Vecdi Sayar'ın direktörlüğünde gerçekleştirilen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde, ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra özel bölümler de yer alıyor. Festival Direktörü Vecdi Sayar, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, festivalin programı ve hedeflerini şöyle anlattı:

"Bu yıl özellikle animasyona ağırlık verdik. Animasyonun müzikle ilişkisini ele alan film ve atölyeler hazırladık. Türkiye'nin önemli yapımcılarından Zeynep Atakan yapım sorunları ve ortak yapımlar üzerine, Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı da belgesel sinema üzerine atölyelerde yer alacak. Festivalimizin odak noktası müzik. Programımızı müzik, müzik insanları ve müziği merkezine alan filmlerle oluşturduk. 10 film yarışıyor, ortak yapımlarla birlikte 14 ülke temsil ediliyor. Yarışmadaki filmlerin yarısı belgesel, yarısı kurmaca. Türkiye'den iki film yarışmada Sound Dreams of Istanbul ve Bir Sürgünün Not Defteri: Misina.

Onur ödülleri Selim Atakan, Derya Köroğlu ve Philippe Sarde'a veriliyor

Onur Ödülleri bu yıl Yeni Türkü'nün kurucularından Selim Atakan ve Derya Köroğlu ile Fransız besteci Philippe Sarde'a veriliyor. Sinemamızın büyük müzik ustalarına her yıl verilen bu ödül, festivalin önemli bir geleneği haline geldi. Uluslararası jüriye yönetmen Ömer Vargı başkanlık ediyor. Rabat'tan Malak Dahmouni, Ukrayna'dan Olena Yershova, İtalya'dan orkestra şefi Tullio Giordano ve caz müziği solisti Şenay Lambaoğlu da jüri üyeleri arasında. Yarışmada en iyi film, en iyi özgün müzik ve jüri özel ödülü verilecek. Festivalin ulusal yarışmasında büyük para ödülleri verilemiyor. Bu nedenle yarışma yalnızca film müziği dalında düzenleniyor. Eleştirmen ve bestecilerden oluşan beş kişilik jüri, yılın en iyi özgün film müziğini belirleyecek. Ayrıca gençlik jürisi, genç yönetmenlerin ilk filmlerini değerlendirecek.

Belgesel ve özel gösterimler

Festivalde, belgesel sinemaya da geniş yer ayrılıyor. Toru Sarıkaya'nın Balkan Sisko adlı belgeseli Türkiye'de ilk kez bu festivalde gösterilecek. Ayrıca Tuncel Kurtiz için çekilen yeni bir belgesel de özel gösterimler arasında bulunuyor. Festival programında ayrıca Macar yönetmen Zoltan Fabri'nin filmleri 'Ustaya Saygı' bölümünde; 'Müzik ve Yaşam' bölümünde ise Maria, Aznavour, Stelios, Better Man, Bando ve Bir Darbenin Soundtrack'i filmleri izleyiciyle buluşacak. Polonya, Macaristan ve Fransa'dan kısa animasyonlar ile çocuklara özel sözsüz animasyon filmleri de gösterim programında yer alıyor."

Film gösterimleri ile ortak yapım, belgesel sinema ve animasyon alanlarındaki atölyeler Fransız Kültür Merkezi ve İstinyePark Renk Sineması salonlarında gerçekleştiriliyor.