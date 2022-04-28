İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 10 Haziran'da Başlıyor

İZMİR (ANKA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 10 Haziran'da başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Başkan Soyer, "Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir'de buluşturmak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 10 Haziran Cuma günü başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, festivali sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, "İhmal edilmiş bir alan olan sinema-müzik ilişkisini gündeme getiriyoruz. Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir'de buluşturmak. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle 100'ü aşkın uzun metrajlı film içeren zengin bir programla seyirci karşısına çıkacak" dedi. Festival 19 Haziran'a kadar sürecek.

100. YILA ÖZEL 100'Ü AŞKIN FİLM

Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği ile düzenlenen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle 100'ü aşkın uzun metrajlı film içeren zengin bir programla seyirci karşısına çıkacak. Direktörlüğünü Vecdi Sayar'ın yaptığı festivalin açılışı, 10 Haziran 2022 akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Rengim Gökmen yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nın seslendireceği Zülfü Livaneli film müzikleri konseri ile yapılacak.

KISA FİLM PROJE YARIŞMASI

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında, Türkiye'de müzik sanatını konu alan kısa filmlerin sayısının azlığından hareketle, bu alandaki üretimi teşvik etmek için 'Müzik Konulu Kısa Film Proje Yarışması' düzenleniyor. Katılım için yaş sınırlaması olmayan yarışmaya kurmaca, belgesel ya da animasyon türünde kısa film projeleri katılabilecek. Yarışma üç etap içeriyor; ilk etapta katılımcılardan projelerinin kısa sinopsisleri ve tretmanları ile birlikte proje sahibinin özgeçmişi, filmin türü ve filmi nerede çekmek istediğine ilişkin bilgiler isteniyor. Yarışmaya başvurular 27 Mayıs akşamına kadar online olarak www.izmir.art adresinden yapılabilecek.

10 PROJE SEÇİLECEK

Yarışmaya katılan projeler, besteci Cumhur Bakışkan, belgesel yönetmeni ve kısa film festivali yöneticisi Hilmi Etikan, senaryo yazarı-yönetmen Işıl Özgentürk, akademisyen Prof. Lale Karabıyık, yönetmen Nihat Durak, görüntü yönetmeni ve yönetmen Tahsin İşbilen ve festival yönetmeni Vecdi Sayar tarafından değerlendirilecek. 10 proje seçilecek. Seçilen proje sahiplerine 10 bin TL ödül verilecek. Bu miktarın yarısı yarışma sonunda, diğer yarısı ise filmler tamamlanıp 2023 festivalinde gösterime sunulduğunda proje sahiplerine verilecek. Yarışmanın ikinci etabında, seçilen projelerin yönetmenleri İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali kapsamında düzenlenecek beş günlük 'Proje Geliştirme Atölyesi'ne katılacak.

Atölyede jüri üyeleri, kendi uzmanlık alanları çerçevesinde projeler üzerindeki düşüncelerini ve önerilerini paylaşacak. Yaz aylarında filmlerinin çekimlerini ve kaba kurgularını tamamlayacak olan proje sahipleri, kasım ayında İzmir'de düzenlenecek 'Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması' kapsamında ikinci bir atölyeye katılacak. Burada filmler kurgu açısından değerlendirilecek. Ardından gerekirse ek çekimler yaparak ya da kurgu üzerinde yeniden çalışarak filmlerini tamamlayacak olan proje sahipleri, filmlerini 1 Nisan 2023 tarihine kadar teslim edecek. Filmler, Haziran 2023'te düzenlenecek olan 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nde seyirci ile buluşacak.