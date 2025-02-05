İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
ABD Başkanı Trump: Gazze'yi devralacağız

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
TSK'dan ihraç edilen teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış

Teğmenleri 3 yıldızlı komutan bile kurtaramamış
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu

İzmir Ticaret Odası'ndan Deprem Uyarısı: Önlemler Almalıyız

İzmir Ticaret Odası'ndan Deprem Uyarısı: Önlemler Almalıyız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 2. yıl dönümünde, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasına ilişkin uyarılarda bulundu. Yapı güvenliğini artırmak ve risk azaltma çalışmalarına hız vermek gerektiğini vurguladı.

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'inci yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "120 bin kilometrekarelik alana etki ederek binlerce canımızı yitirmemize sebep olan depremin yıl dönümünde, hepimizi tedirgin eden bir süreçle karşı karşıyayız. Bilim insanları Ege Denizi'nde 4 gündür süren deprem fırtınasına ilişkin pek çok uyarıda bulunuyor, deprem, tsunami ve volkanik aktiviteler ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar. Dünyanın özellikle depremlerde en riskli ülkelerinden birinde yaşadığımızı idrak ederek, aynı acıları yaşamamak için vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz" dedi.

Acıların henüz çok taze olduğunu belirten Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin bölgede yarattığı büyük yıkım, can kaybının yanında pek çok vatandaşımızı evsiz bıraktı, okullarımız, hastanelerimiz yıkıldı. Aynı sonuçların tekrarlanmaması için önceden önlem almamız gerekiyor. Bu süreçte gördük ki; risk azaltma, sigorta yaptırma ve planlama çalışmaları müdahale ve iyileştirme çalışmalarına oranla daha az maliyetli. Yapı stokunun yenilenmesi konusunda yürütülen çalışmaların hızlanması gerekiyor. Kentleşme ve yapılaşma sürecinin, şehircilik kurallarına ve imar planlarına uygun bir şekilde yürütülmesi önem arz ediyor"

Yaşanan depremler sonrasında, yapı güvenliğinde tasarım, uygulama ve malzeme seçimi ile ilgili sorunlar olduğunu gözlemlediklerini belirten Özgener, "Bu durumda yapı sektöründe ciddi bir değişim yapılması ve kalitenin sorgulanması gerekiyor. İzmir Ticaret Odası olarak, 80 meslek komitemizde faaliyet gösteren tüm üyelerimizin, gerekli önlemleri alması için çağrıda bulunuyoruz. Kentimizdeki tüm paydaşlarımız ile birlikte yürütülecek çalışmalar için elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Trump'ın Gazze planına ilk itiraz ABD müttefikinden geldi
img

Galatasaray'ın yıldızı bilinçli kart görme nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
img

Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Günlerce bakın ne yemiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
Fransa Kupası'nda sürpriz: Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi

Yüksel Yıldırım'ın takımı, Lille'i eledi
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihe geçen an

Türk futbol tarihine geçen an
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.