İzmir Taksicileri Korsan Taşımacılığa Karşı Bir Araya Geldi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadele amacıyla konvoy düzenleyen taksicilere şartlı destek verdiğini belirterek, "Çalışan şoför arkadaşlarımız, taksici emekçileri ve araç sahipleri; bir motorun eksantrik ve grand dişlisi gibi, uyum içinde ve bir bütün olarak hareket etmek zorunda" dedi.

İzmir'de konvoy oluşturan bir grup taksi şoförü, korsan taksiciliğe tepki gösterdi. Taksiciler tarafından gerçekleştirilen eylemin, toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir hareket olduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Türkiye'de son bir yıl içerisinde taksici sektörünün büyük şehirlerde üzerinde adeta kabus gibi çöken malum firmanın korsan taşımacılığına karşı esnafımızın göstermiş olduğu tepkiyi ifade etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta, İzmir Şoförler Odamızın önünde yönetim kurulu üyelerimiz, taksi sahipleri ve durak başkanlarıyla birlikte bir araya gelerek, artık bu konuda bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sadece denetleme yoluyla bu sorunun çözülemeyeceğini, denetlemenin tek başına çare olmadığını vurguladık. Elbette denetlemenin caydırıcılığının devam ettirilmesi gerekmektedir; ancak bu sorunun kökten çözümü için yasal bir düzenleme şart. Bu nedenle İzmir'den bir çağrıda bulunduk. Bugün de çalışan şoför arkadaşlarımız, taksici emekçileri ve araç sahipleri, bir motorun eksantrik ve grand dişlisi gibi bir bütün olarak hareket etmek zorunda." İfadelerini kullandı.

"Konuyu sulandırmak isteyen bir grup var"

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için emniyet güçlerinin gerekli önlemleri aldığını ifade eden Özkan, "Bu arkadaşlarımız, geçtiğimiz hafta yaptığımız çağrıya destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Taksici esnafına yakışır bir şekilde, herhangi bir kışkırtmaya veya olumsuzluğa mahal vermeden farkındalıklarını ortaya koydular. Ancak dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü bu konuyu sulandırmak isteyen bir grup var. Tabiri caizse, 'Odanın önüne çevik kuvvet çağırılmış' gibi asılsız söylemlerle arkadaşlarımız tahrik edilmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir; belirli kuralları ve kaideleri vardır. Emniyet güçlerimiz ve Sayın İzmir İl Valiliği, bu konuda muhatap kurumun İzmir Şoförler Odası olması nedeniyle, herhangi bir provokatif olay yaşanmaması için tedbir amaçlı önlemler aldı. Bu, tamamen emniyet güçlerinin takdiri. Bu vesileyle, esnafımızın kendilerine yakışır bir biçimde, kimseyi rahatsız etmeden farkındalık oluşturdukları için İzmir Şoförler Odası Başkanı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum" diye ekledi. - İZMİR