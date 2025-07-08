İzmir, Şehit Üsteğmen Ege Akar'ı dualarla son yolculuğuna uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında mağarada meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar (26), İzmir'de düzenlenen törende, okunan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın naaşı, dün hava yoluyla Adnan Menderes Havalimanına getirildi. Bugün öğle vakti, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene, şehidin emekli astsubay babası Özcan Akar, emekli askeri personel annesi Jüliye Akar, kız kardeşi Bilge Akar, dedesi Mehmet Akar ve anneannesi Necmiye Akar ile birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, şehidin meslektaşları, askeri ve sivil erkan ile siyasiler katıldı. Tören sırasında aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Acılı anne: "Hakkım helal olsun yavrum"

Anne Jüliye Akar, "Hakkım helal yavrum" sözleriyle oğluna veda etti. Baba Özcan Akar da oğlunun cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşları tarafından taşındı. Tören kıtası tarafından cenaze aracına taşınan şehidin naaşı, Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı ve birçok kamu kurumundan çelenk gönderildi. - İZMİR