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İzmir'in Kurtuluşu 102. Yıl Dönümü Kutlandı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Elban mesajında, '102 yıl önce, Türk ordusu ve aziz milletimizin eşsiz kahramanlıkları sayesinde şehrimiz, düşman işgalinden kurtarılmış ve bağımsızlık mücadelesi zaferle taçlanmıştır. İzmir'in kurtuluşu, sadece bir şehrin değil, bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük umutlarını yeniden yeşertmiştir' dedi.

(İZMİR)- İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Elban mesajında, "102 yıl önce, Türk ordusu ve aziz milletimizin eşsiz kahramanlıkları sayesinde şehrimiz, düşman işgalinden kurtarılmış ve bağımsızlık mücadelesi zaferle taçlanmıştır. İzmir'in kurtuluşu, sadece bir şehrin değil, bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük umutlarını yeniden yeşertmiştir" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Elban,  9 Eylül mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, 9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 102 yıl önce, Türk ordusu ve aziz milletimizin eşsiz kahramanlıkları sayesinde şehrimiz, düşman işgalinden kurtarılmış ve bağımsızlık mücadelesi zaferle taçlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen bu mücadele, milletimizin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biridir. İzmir'in kurtuluşu, sadece bir şehrin değil, bir ulusun bağımsızlık ve özgürlük umutlarını yeniden yeşertmiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği üstün cesaret ve emsalsiz fedakarlık, bizlere bağımsız bir ülkeyi miras bırakmıştır. Bu özel gün vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün değerini bir kez daha hatırlayalım. Güzel İzmirimizin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA / Yerel

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