İzmir'in İşgalden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü... Temsili Bayrak Töreni Yapıldı

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Atatürk Meydanı’nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri Hükümet Konağı’nın önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin’i temsil eden bir asker göndere Türk bayrağı çekti.

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda temsili bayrak töreni yapıldı. Törende İzmir'in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri Hükümet Konağı'nın önüne geldi ve Yüzbaşı Şerafettin'i temsil eden bir asker göndere Türk bayrağı çekti.

Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, muhtarlar, siyasi partilerin, kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

SÜVARİ BİRLİKLERİ KONAK MEYDANI'NDA

Konak Atatürk Meydanı'na gelen süvari birlikleri, kentin kurtuluşunu simgeleyen tarihi sahneyi bir kez daha canlandırarak, İzmirlilerin alkışları arasında Türk Bayrağı'nı Hükümet Konağı'nın gönderine çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise törenin ardından Yüzbaşı Şerafettin'i temsil eden Süvari Birlikleri Komutanı'na teşekkür plaketi sundu.