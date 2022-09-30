İzmir haber | İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nda Yeni Dönem, Flamingo Yolu Gezisi ile Başladı

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu yeni dönem çalışmalarına başladı. İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nde yapılan ilk toplantının öncesinde üyeler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Flamingo Yolu'nu gezdi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK), nisanda verdiği aranın ardından yeni dönem çalışmalarına Flamingo Yolu gezisi ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki gezide, UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi adayı Gediz Deltası'nı karadan gezen kurul üyeleri, alandaki kuş türlerini inceleme imkanı bularak alanın geliştirilmesi ve tanıtılması için fikir alışverişinde bulundu.

Turun ardından tüm İzmirlileri Flamingo Yolu'na davet eden Başkan Tunç Soyer, "Derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık misali diye bir sözümüz vardır. Bu, aslında hayatın birçok alanında kullanılabilecek bir ifade. Şu anda bulunduğumuz nokta, İzmir'in yerleşim alanına yarım saat mesafede bir nokta. İnsanlar böyle bir coğrafyayı görmek için dünyanın parasını harcayıp Kenya'ya, Kaliforniya'ya, Florida'ya gidiyor. Bizim burnumuzun dibinde ama ne yazık ki birçok İzmirli bunu bilmiyor. Bu çok büyük bir kayıp. Bu olağanüstü zenginliğin bilinmesi, tanınması lazım. Bu toplantıyı burada yapmamızın nedeni de bu" diye konuştu.

"BU ZENGİNLİĞİN FARKINA VARALIM"

İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise şöyle konuştu:

"Burayı görmeden İzmir adına karar vermenin zor olacağını düşünüyoruz. Habitat kavramını burada yaşayarak öğreneceğiz ki İzmir hakkında karar verirken, İzmir'i birtakım yerlerde ifade ederken bu zenginliğin farkına varalım. İzmir ile ilgili planlama yaparken bu zenginliğe zarar vermemenin yollarını arayalım. Dolayısıyla kanaat önderlerimiz, başkanlarımız burayı görürlerse bundan sonraki kararlarının çok daha sağlıklı olacağını düşündüğümüz için bu geziyi tertipledik. Önümüzdeki yeni dönem, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla birlikte çalışacağız. Hem bizim hem de Büyükşehir'in burasıyla ilgili çalışmaları var. Bizim fikirlerimiz ve çalışmalarımızla Büyükşehir'in imkanlarını birleştirmek amacıyla bir aradayız. Bu yıl İEKKK'deki ana amaçlarımızdan bir tanesi, İzmir hakkındaki bütün projelerin kanaat önderleri tarafından bilinmesi ve paylaşılması olacak."

"ORTAK PAYDA HEP İZMİR OLACAK"

Turun ardından İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nde (İZTAM) yeni dönemin ilk toplantısı yapıldı. Kurulun 110'uncu toplantısının açılışında konuşan Başkan Soyer, yeni dönem için duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi:

"İEKKK, İzmir'in en kritik kurumlarından birisi. İçinde çok geniş bir temsil kapasitesi taşıyor. Burada bulunan her temsilcinin temsil ettiği yapılar, İzmir için son derece önemli yapılar. İzmir, hep bir şeylerin kalesi olarak ifade edilir ama belki de hepsinden önemlisi İzmir, demokrasinin kalesidir. İzmir, ortak akılla hareket etmeyi başaran, hoşgörüyle birbirini dinleyen insanların yaşadığı bir kenttir. Bütün dünyada ortak aklın geri planda bırakıldığı bir siyasal iklim var. Burada ortak aklı ön plana çıkarmak son derece önemli. Burası siyaseti bir kenara bırakarak İzmir için neler yapılması gerektiğinin konuşulduğu, farklı seslerin duyulduğu bir yer. Bütün farklılıkların zenginlik olarak ortaya çıkabildiği bir platform. Bu yüzden çok önemli. İzmir'de bunu başarıyor olmamız her şeyin üzerinde. Ortak payda hep İzmir olacak. Hep 'İzmir için ne yapabiliriz' sorusunun cevabını arayacağız."

İEKKK Başkanı Mehmet Kasalı ise "'Böyle bir platform sadece İzmir'de olur' desek yanlış olmaz. Bu platform, demokrasinin ete kemiğe dönüşmüş halidir. Bu platforma katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.