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İzmir Başsavcısı'ndan Veda Ziyaretleri

İzmir Başsavcısı'ndan Veda Ziyaretleri
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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, görev süreleri sona eren Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz ve emekliye ayrılan Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'i makamında ağırlayarak kente sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kentteki görev süreleri sona eren Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Dr. Metin Düz ve emekliye ayrılan Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert'i makamında ağırladı. Yeldan, İzmir'e veda eden isimlere kente sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

İzmir'de görev sürelerini tamamlayarak yeni görev yerlerine atanan ve emekliliğe ayrılan üst düzey devlet yöneticileri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'a veda ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliğindeki görev süresinin sona ermesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu görevine atanan Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Başsavcı Yeldan'ı makamında ziyaret eden ilk isim oldu. Görüşmede Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Büyükelçi Kebapçıoğlu'na İzmir'deki görev süresince yürüttüğü özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Amerika'daki yeni görevinde başarılar diledi.

Kurumlar arası iş birliğine vurgu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevinden Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı görevine atanan Tümgeneral Dr. Metin Düz de Başsavcı Yeldan'a veda eden isimler arasında yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Yeldan, Tümgeneral Düz'e İzmir'deki görev süresince yürüttüğü başarılı çalışmalar ve yargı ile kurumlar arası iş birliğine sunduğu güçlü katkılardan dolayı teşekkürlerini ileterek yeni görev yerinde başarı temennilerinde bulundu.

Emekli olan Orgeneral Özsert'ten veda

Ege Ordusu Komutanlığı görevini yürütürken emekliye ayrılan Orgeneral İrfan Özsert de Başsavcı Ali Yeldan'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Kabulde konuşan Yeldan, Orgeneral Özsert'e devlet kademelerinde bugüne kadar yürüttüğü değerli hizmetler dolayısıyla teşekkür ederken, emeklilik hayatında kendisine sağlık, huzur ve esenlik diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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