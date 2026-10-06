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Samsun İlkadım'da kıskançlık yüzünden karısını bıçaklayan koca gözaltına alındı

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Samsun İlkadım'da kıskançlık yüzünden karısını bıçaklayan koca gözaltına alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı karısını bıçakla yaralayan koca gözaltına alındı. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı karısını bıçaklayan koca gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (38), eşi Ayşe Ç.'yi (37) bacak ve sırt kısmından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ali Ç. suç aletiyle birlikte olay yerinde yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantepli olan çiftin aşçılık yaptığı, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları ve 2 ay önce barışıp bir araya geldikleri ve son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştıkları, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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