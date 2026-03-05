Yeşil Hemşirelik Kursu İzmir'de Düzenlendi

(İZMİR) - İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde TÜBİTAK destekli "Sürdürülebilir Sağlık İçin Yeşil Hemşirelik Kursu" düzenlendi. 15 ilden 40 sağlık profesyonelinin katıldığı programda, sağlık hizmetlerinin çevresel etkileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilir sağlık sistemleri ele alındı.

İzmir'de "Sürdürülebilir Sağlık İçin Yeşil Hemşirelik Kursu", 2–4 Mart 2026 tarihleri arasında İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. TÜBİTAK 2237-A BİDEB Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Düzenleme Destek Programı kapsamında desteklenen ve koordinatörlüğünü İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ebru Melek Benligül'ün yürüttü. Üç gün süren eğitim programı boyunca sağlık hizmetlerinde karbon ayak izi, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, sürdürülebilir sağlık sistemleri, sağlık kurumlarında çevresel uygulamalar, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi konular ele alındı. Program hemşirelik alanının yanı sıra mühendislik, çevre bilimleri, halk sağlığı ve sağlık yönetimi alanlarından uzman akademisyenlerin yer aldığı geniş bir eğitmen kadrosu ile gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sağlık profesyonellerini bir araya getiren kursta, 15 farklı ilden, 31 kurumdan toplam 40 katılımcı yer aldı. Katılımcılar, eğitim sürecinde teorik eğitimin yanı sıra proje geliştirme atölyesinde kendi kurumlarında uygulanabilecek sürdürülebilir sağlık ve yeşil hemşirelik uygulamalarına yönelik proje fikirleri geliştirdi.

Kurs koordinatörü Benligül, sürdürülebilir sağlık alanında sağlık profesyonellerinin rolünün giderek daha kritik hale geldiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık hizmetleri yalnızca hastalıkları tedavi etmekle sınırlı değildir; aynı zamanda sağlığı mümkün kılan çevresel koşulların korunmasıyla da yakından ilişkilidir. Yeşil hemşirelik yaklaşımı, sağlık hizmetlerinin çevresel etkilerini azaltmayı ve sürdürülebilir sağlık sistemleri geliştirmeyi hedefleyen yeni bir bakış açısı sunuyor."

Benligül, sağlık hizmetlerinin gezegen üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biliyoruz ki gezegen sağlığı olmadan halk sağlığı mümkün değildir. Sağlık hizmetleri bir yandan hastalıkları tedavi ederken, diğer yandan çevresel etkileri nedeniyle iklim kriziyle ilişkili yeni sağlık risklerini de tetikleyebiliyor. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin sürdürülebilirlik perspektifiyle hareket etmesi artık bir seçenek değil, mesleki bir sorumluluk haline gelmiştir."

Kurs süresince ortaya çıkan proje fikirlerinin sürdürülebilir sağlık uygulamaları açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Benligül, geliştirilen projelerin sağlık kurumlarında çevresel farkındalığın güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Benligül, "Bu kursun en önemli çıktılarından biri, katılımcıların kendi kurumlarında sürdürülebilir sağlık uygulamalarını başlatma konusunda güçlü bir motivasyon geliştirmesi oldu. Üç gün boyunca ortaya çıkan proje fikirleri, sağlık kurumlarında küçük ama etkili dönüşümlerin mümkün olduğunu gösterdi. Çoğu zaman büyük değişimler, klinikte çalışan bir sağlık profesyonelinin fark ettiği küçük bir sorunla başlar" dedi.

