"İzmir Baba" Olarak Bilinen Sancar Maruflu'nun Anısına Bilim Merkezi Açıldı

Konak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "İzmir Baba" olarak bilinen merhum Sancar Maruflu'nun adının verildiği bilim merkezinin açılışını yaptı. Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çocuklarımızın çağdaş eğitim alması ve en önemlisi de Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan bu eğitimlerini sürdürmeleri için gayret ediyoruz. Çok güzel bir nesil geliyor. Amacımız, karanlıklarla değil, Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş eğitimle, onların gelecekte Türkiye'de söz sahibi olmalarını sağlamak" dedi.

Konak Belediyesi'nin çocuklar için Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde oluşturduğu ve "İzmir Baba" Sancar Maruflu'nun adını yaşatacak Sancar Maruflu Bilim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Aynı zamanda Sancar Maruflu büstünün de açıldığı törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak ilçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Sancar Maruflu'nun oğlu Cevat Ziya Maruflu ve aile üyeleri, başta gazeteci Okan Yüksel olmak üzere Maruflu'nun dostları ve sevenleri, İzmir Türk Koleji'nin (İTK) kurucusu olan Tatış ailesi üyeleri, İTK Genel Müdür Yiğit Tatış ve Bahattin Tatış, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, büstü yapan heykeltıraş Harun Atalayman, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri, Konak Belediyesi semt merkezleri kursları ve Minikler Konağı öğrencileri ile aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Ukrayna Çocuk Halkoyunları ekibinin gösterisiyle başlayan törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü dünyada ilk kez çocuklara armağan eden bir lider. Çocuklara çok değer veren, çocukların yetişmesi, onların çağdaş bir şekilde ülkelerine katkı sunması noktasında her türlü çabayı gösteren bir lider. Biz de çocukların çağdaş eğitim alması ve en önemlisi de Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan bu eğitimlerini sürdürmelerine gayret ediyoruz" dedi.

"DEZAVANTAJLI BÖLGELERE AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Çocuklara armağan edilen bayram gününde Bilim Merkezi'ni açtıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Batur, Konak Belediyesi olarak çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmaları her zaman ön planda tuttuklarını vurguladı. Kadın, çocuk ve gençlere yönelik çok önemli çalışmalar yapılan semt merkezlerinin sayısını artırmaya ve merkezlerde pandemi nedeniyle kaybedilen zamanı telafi etmeye çabaladıklarını belirten Batur, özellikle dar gelirli ailelerin yaşadığı dezavantajlı bölgelerde, çocukların eğitimlerini daha iyi noktaya getirebilecek, ücretsiz kreşler açtıklarını da kaydetti. Bugüne kadar 4 kreş açtıklarını söyleyen Batur, bu sayıyı da iki yıl içinde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

"BAMBAŞKA BİR NESİL GELİYOR"

Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nin kurulmasında büyük emekleri olduğuna dikkat çekerek Tatış ailesine teşekkür eden Başkan Batur, şöyle devam etti:

"Özellikle bu bölgedeki çocuklarımızı, Konak sınırları içinde ilkokul ve ortaokul seviyesindeki tüm çocuklarımızı buraya getireceğiz. Teknolojik deneyler yapacaklar. Planetaryumdaki uzayla ilgili verilecek bilgileri burada çocuklarımıza tek tek sunacağız. Dönem bilgi çağı. Bilgi çağında çocuklarımızın bizden daha ileride olması lazım ki onu görüyoruz. Teknolojiyi çok çabuk benimseyen, çok çabuk ve hızlı bir şekilde projeler üretebilen, geleceğe bambaşka bakan yeni bir nesil geliyor. Çok güzel bir nesil geliyor. Bizim gayretimiz şu, karanlıklara değil, Atatürk'ün işaret ettiği Batı'ya dönük, çağdaş eğitimle onların gelecekte Türkiye'de söz sahibi olmalarını sağlamak. İyi bir eğitimle, Atatürkçü çizgide eğitimlerini sağlamak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyorum."

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Sancar Maruflu'yu da sevgi ve minnetle anan Başkan Batur, "Sancar ağabey, bu kente çok büyük emek veren, dostlarıyla kentin sıkıntısını da neşesini de paylaşan, vefa adamı olan güzel ağabeyimizdi. Son günlerinde bile her gün yeni bir şey ortaya koymaya çalışıyordu. İzmir'e emek verenleri hiçbir zaman unutmadı. Biz de onu unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

MARUFLU: BABAMIN TEBESSÜMÜ BURADA

Maruflu'nun oğlu Cevat Ziya Maruflu, açılışın 23 Nisan gibi anlamlı bir günde yapılmasından dolayı başta Belediye Başkanı Batur başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Sancar Maruflu'nun hem İzmir'de bilime hem de çocuk ve gençlerin kenti geliştiren etkinliklerde aktif rol almasına katkı sağladığını vurgulayan Cevat Ziya Maruflu şöyle konuştu:

"1984'te Konak Belediyemiz kurulurken, babam da kurucu meclis üyelerindendi. Aynı zamanda İYTE'nin de kurucuları arasında yer almış bir kişi. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, özellikle Rusya, Amerika, Japonya ve Almanya gibi ülkelerin uzay mücadelesi verdiği dönemde de müdür yardımcısı olarak fuarda görev yapıyordu. Kurduğu halkla ilişkiler firmasıyla da İzmir Fuarı'nın tüm istihdam gücü ve ekibini sağladı. Binlerce gencin fuarda görev almasını ve oluşturduğu, öncülük ettiği uluslararası organizasyonlarda İzmirli gençlerin aktif olmasını sağladı. Kendisi de Akdeniz Olimpiyatları'nın kültüründen geçmiş bir kişiydi. Bu bilim merkezine adının verilmiş olması beni, memnun etti. Abdül Başkanım çok özenerek seçti düşündü muhakkak. Abdül Başkanımı, bilim merkezine yaptığı yatırımla gençlerin amcası, küçüklerin dedesi; bizlerin de ağabeyi ve babası olarak görüyorum."

Heykeltıraş Harun Atalayman'a da teşekkür eden Maruflu, Sancar Maruflu büstünün bir ilk olduğunu ve babasının tebessümünü çok iyi yansıttığını belirterek, "Bu bir ilk, babamın ilk temsili. Harun Atalayman'ın çok özenerek yaptığı büst, daha ilk aşamasında bile babamın tebessümünü yansıtabilmişti" dedi.

YAKIN DOSTU KONUŞTU

Sancar Maruflu'nun eski dostu ve yol arkadaşı, gazeteci Okan Yüksel de duygu ve coşku dolu bir konuşma yaptı. Dostluğun, bu coğrafyanın kültürü olduğuna vurgu yapan Yüksel, Sancar Maruflu'nun kendi destanını, unutulmazlığını yazanlardan olduğunu dile getirdi. Yüksel, "Bizim coğrafyamızda dostluk var. İzmir'de kendi destanını yazanlardan Sancar Maruflu, dernek, vakıf, platform çalışmalarıyla İzmir'de unutulmazlığını yazdı. Abdül Batur, bugün Sancar Maruflu adına bilim merkezi oluşturdu. Kendisine, başkanlığını ve temsilciliğini yaptığımız tüm sivil toplum kuruluşları adına teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasını Nazım Hikmet Ran'ın Davet şiirini okuyarak ve "Merhaba" diyerek bitiren Yüksel, Sancar Maruflu Bilim Merkezi'ne Hanri Benazus'un çocuklar için hazırladığı "Atatürk ve Çocuk" kitabını armağan etti.

ÇOCUKLAR GEZEGENLERİ KEŞFETTİ

Önce Sancar Maruflu'nun büstü alkışlar arasında açıldı, ardından bilim merkezinin açılış kurdelesi çocuklarla birlikte kesildi. Açılışla beraber Sancar Maruflu Bilim Merkezi'ne ilk kez adım atan çocukları karşılayan eğitmenler, onları merak uyandıran eğlenceli bir tura çıkardı. Kısa turun ardından çocuklar gezegenleri keşfettikleri planetaryumu deneyimledi.

Öte yandan Başkan Batur, planetaryumun bilim merkezine kazandırılmasında emeği geçen Tatış ailesine plaket takdim etti.

SANCAR MARUFLU KİMDİR?

Sancar Maruflu 7 Ağustos 1950 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Maruflu, belediyeci, girişimci ve bir halkla ilişkiler uzmanıdır. Kırım kökenli Marufoğulları ailesindendir. Maruflu, çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık, yöneticilik, imtiyaz sahipliği, genel yönetmenlik yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı ve yardımcılığı, Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü üstlendi.

Yaşar Holding'de de çalışan Maruflu, 1983'te Hisdaş Medyapol'ü kurdu. İzmir'i Sevenler Platformu, Ulusal Birlik Platformu, Ege Kültür Platformu Genel Başkanı olan Maruflu, Karşıyaka Rotary Kulübü'nün de kurucularındandı.