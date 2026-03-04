İzmir'de Aranan Hükümlü Silah ve Uyuşturucuyla Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'in Buca'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Şüphelinin adresinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda O.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 300 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin ayrıca silahlı tehdit ve hırsızlık suçlarından toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: ANKA