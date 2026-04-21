İzmir'de Okullara Yönelik Tehdit Soruşturması: 30 Şüpheli Gözaltında

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada, 25'i çocuk 30 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından, İzmir ili sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarını hedef alan, tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları ve ihbarlarla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı bildirdildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu düzenini bozabilecek nitelikte, halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlayan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' ile 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından 25 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) ve 5 yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyuna duyurulur."

