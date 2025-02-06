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İzmir'de Kursiyerlerden Depremzedelere Destek: Pişi Dağıtımı Yapıldı

İzmir'de Kursiyerlerden Depremzedelere Destek: Pişi Dağıtımı Yapıldı
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İzmir Bornova Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, 6 Şubat 2023'teki depremin kurbanları için pişi hazırlayıp dağıttı. Etkinlik, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla yapıldı.

İzmir'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için kendi aralarında temin ettikleri malzemelerle pişi yaptı. Gönüllülük esasıyla hazırlanan pişiler çevredeki vatandaşlara dağıtıldı.

İzmir Bornova Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve toplamda 11 ili etkileyen, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için pişi yaptı. Gönüllülük esaslı temin edilen malzemelerle hazırlanan pişiler, çevredeki vatandaşlara ve kursiyerlere dağıtıldı. Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

"Halkımızın birlikteliği her zaman güçlüdür"

Bornova Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yeliz Ünal, "6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin ardından kaybettiğimiz canlar için halkımızın acısını bir nebze olsun hafifletmek istedik. Bir araya gelerek pişi hazırladık. Hem acılarımızı paylaşmak hem de depremzedelere olan desteğimizi göstermek için bir adım attık. Bu tür anlamlı etkinlikler, bizlerin toplum olarak birlikteliğini ve dayanışmasını artırıyor. Kursiyerlerimizle birlikte omuz omuza verdik, dayanışmanın gücünü bir kez daha hissettik" dedi.

"Acıyı hafifletmek adına bir adım attık"

Etkinlik koordinatörlerinden eğitmen Serap Kahveci ise pişi dağıtımının kursiyerler arasında büyük bir dayanışma ortamı oluşturduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler, kursiyerlerimizin sadece eğitimle değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de bir araya geldiği zaman ne kadar güçlü olunabileceğini gösteriyor. Kursiyerlerimiz, sadece birbirlerine değil, tüm Bornova halkına yardım eli uzatmak için çaba harcadı. Depremde kaybettiğimiz canlar için dua ettik ve hep birlikte acıyı hafifletmek adına bir adım attık" ifadelerine yer verdi.

Çevredeki vatandaşlar da etkinliğin hayır işlemekten çok, depremzedelere duyulan saygı ve bağlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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