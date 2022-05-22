İzmir'de Kent Turları Yoğun İlgi Görüyor - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz kent turlarıyla İzmirliler yaşadıkları kenti daha yakından tanıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen "Bir Günde 8.500 Yıllık Tarih Turu" da büyük ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmirlilerin yaşadıkları şehri daha iyi tanıyabilmesi için düzenlediği ücretsiz kent turları sürüyor. 25'er kişilik gruplar halinde ve profesyonel tur rehberleriyle düzenlenen turlarla kent sakinleri Bergama, Ödemiş, Bayındır, Sığacık, Karşıyaka, Kültürpark ve Kemeraltı'nın tarihi ve doğal zenginliklerini keşfediyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen "Bir Günde 8.500 Yıllık Tarih Turu" da İzmirliler tarafından büyük ilgi gördü.

"REHBERLER SAYESİNDE BİLMEDİĞİM ŞEYLERİ ÖĞRENİYORUM"

Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Yeşilova Höyüğü-Yassıtepe Höyüğü-Bayraklı Smyrnası- İzmir Agorası'nı kapsayan 8.500 Yıllık Tarih Turu'na katılan Perihan Coşkun "Daha önce de pek çok tura katıldım ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği turlar gerçekten çok farklı. Konunun uzmanı rehberler sayesinde gezdiğim yerlerde bile bilmediğim şeylerin olduğunu öğreniyorum. Yeşilova Höyüğü 'ne ikinci kez geliyorum ama gerçekten ilk gelişimde buraları boş gezmişim" dedi.

"HEYECANLA TURLARIN AÇILMASINI BEKLİYORUM"

Ege Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Melis Kasap ise "İstanbul'dan İzmir'e 4 sene önce taşındım. Kentle bağ kurabilmek için kent turlarını yakından takip ediyorum. Pazartesi ve Perşembe günleri heyecanla kent turlarının açılmasını bekliyorum. Gerçekten çok heyecan verici turlar. Bir sonraki güzergahım ise Ödemiş-Birgi" şeklinde konuştu.

"ROTALARIN HEPSİ ÇOK YARARLI"

İlhan ve Sevil İlmenöz çifti de Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği turlar sayesinde birçok yeri keşfettiklerini söyleyerek "Kendi olanaklarımızla gelsek bu kadar verimli gezemeyiz. Uzman rehberler bize yol gösterici oluyor. Açılan bütün güzergahları takip etme olanağı buluyoruz. Rotaların hepsi çok yararlı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İZMİR'İ YENİDEN KEŞFET

Yarım gün süren turlar, Lozan Meydanı önünden saat 09.30'da başlıyor ve yine aynı noktada sona eriyor. Hafta içi her gün iki rotadaki turlar için kayıt yaptırmak isteyenler www.izmir.bel.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırabiliyor.