İzmir'de 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'de "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 29 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., Menderes ilçesinde saklandığı hobi bahçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda silah, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görev aldı.

Edinilen bilgilere göre, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 29 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen S.A.'nın, Menderes ilçesinde bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.A. ile iki şüpheli daha yakalandı.

Şüphelilerin bulunduğu ikamette yapılan aramalarda; bir adet otomatik tabanca, 179 adet 9x19 fişek, 1054,6 gram esrar, 736,29 gram kokain, 46 adet sentetik hap, bir adet hassas terazi, 114 bin TL ve bir ABD doları nakit para ele geçirildi.

Yakalanan üç şüpheli, gerekli yasal işlemlerin yapılması için adli mercilere teslim edildi.