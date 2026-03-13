İzmir'de Kargoda 9 Kilo 620 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kargo gönderisinde polis ekiplerince 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Polis tarafından çalışmada Konak ilçesinde bir kargo gönderisinde yapılan kontrolde 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.Ş. ve M.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA