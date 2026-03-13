Haberler

İzmir'de Kargoda 9 Kilo 620 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi


İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirdi. İki şüpheli tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde bir kargo gönderisinde polis ekiplerince 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Polis tarafından çalışmada Konak ilçesinde bir kargo gönderisinde yapılan kontrolde 9 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.Ş. ve M.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA
