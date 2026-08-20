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İzmir'de Steroid Operasyonu: 96 Bin 604 İlaç Ele Geçirildi

İzmir'de Steroid Operasyonu: 96 Bin 604 İlaç Ele Geçirildi
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İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 96 bin 604 adet steroid etken maddeli ilaç ve 15 bin adet imalat malzemesi ele geçirildi. Yaklaşık 11 milyon 248 bin TL değerindeki ürünlerle bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda 96 bin 604 adet steroid etken madde içeren ilaç, 15 bin adet imalat malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı steroid etken madde içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik projeli soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; Buca ve Karabağlar ilçelerinde bulunan; 8 ikamet, 1 depo, 1 iş yeri ve 2 araçta aramalar sonucunda 92 bin 604 adet steroid etken madde içeren ilaç, 15 bin imalat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 248 bin TL olduğu olduğu belirtildi.

Haklarında suç tespiti yapılan toplam 6 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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