İzmir'de 'Her Mahalleye Bir Kütüphane' Kampanyası Kapsamında 8 Kütüphane Hizmete Girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyası kapsamında 8 mahalleye kütüphane kuruldu. Başkan Tunç Soyer, kampanyaya bugüne kadar 10 binden fazla kitabın bağışlandığını belirterek, "Bu daha başlangıç, hedefimiz 25 bin. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Tunç Soyer'in ilk bağışçısı olduğu "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında Buca Göksu, Konak Lale, Karabağlar Salih Omurtak, Bornova Meriç, Konak Emir Sultan, Karabağlar Yurdoğlu, Karabağlar Kibar ve Konak Kadifekale olmak üzere 8 mahalleye kurulan kütüphaneler hizmet vermeye başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çiğli'nin Köyiçi mahallesinde inşaatı tamamlanan kütüphane binası ise kitap tasnif aşamasının ardından hizmete alınacak. Buca Menderes, Karabağlar Kibar, Buca Kırklar ve Kemalpaşa Örnekköy mahallelerinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZBETON'un inşaat çalışmaları sürüyor. Kütüphane talep eden diğer mahallelerde program dahilinde önümüzdeki aylarda çalışmalara başlanacak.

10 BİNDEN FAZLA KİTAP BAĞIŞLANDI

Başkan Tunç Soyer, kampanyaya yapılan bağışlar ve kendisine getirilen hediyelerle şimdiye dek 10 binden fazla kitap toplandığını belirterek, "Bu daha başlangıç, hedefimiz 25 bin. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

Kampanya kapsamında toplanan kitaplar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından tasnif ediliyor, temizleniyor ve İZBETON tarafından kurulan muhtarlık kütüphanelerine gönderiliyor. Kütüphaneler Müdürlüğü, muhtarlara kitap tasnif etme, dizilim, ödünç verme ve kütüphane yönetmekle ilgili temel konularda eğitim veriyor.

59 MUHTARDAN TALEP GELMİŞTİ

"Her Mahalleye Bir Kütüphane" projesi kapsamında İzmirli muhtarlar projeye dair bilgilendirilmişti. Projeden faydalanmak isteyen 59 muhtar, kütüphane taleplerini İZBETON'a iletmişti. İZBETON ekipleri, kütüphane yapılacak alanın uygunluğu, muhtarlığın mahalledeki konumu, bütün mahalleye hizmet edip edemeyeceği gibi kriterleri göz önüne alarak muhtarlıkları incelemişti. Uygun bulunan muhtarlıklarda çalışmalar başlatılmıştı.

KAMPANYA DESTEK NOKTALARI

"Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyasına kitap bağışını kolaylaştırmak için belirli metro istasyonları ve iskelelere de kumbaralar konmuştu. Kampanya destek noktaları şöyle: