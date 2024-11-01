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İzmir'de Geleneksel Nar Ekşisi Üretimi Başladı

İzmir'de Geleneksel Nar Ekşisi Üretimi Başladı
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki Çıtak Mahallesi'nde nar hasadı ve doğal nar ekşisi üretimi yapılıyor. Kadınlar, organik olarak yetiştirilen narları imece usulüyle toplayıp, geleneksel yöntemlerle nar ekşisi üretiyorlar.

Narı ve nar ekşisiyle meşhur İzmir'in Aliağa ilçesindeki Çıtak Mahallesi'nde nar hasadı başlarken, Türk ve dünya mutfağının önemli lezzetlerinden olan nar ekşisi, Çıtaklı kadınlar tarafından doğal yöntemlerle üretiliyor. Mahallede organik olarak yetiştirilen nar, daha sonrasında yine doğal yöntemlerle nar ekşisi yapımında kullanılıyor.

Ekim ayının son haftalarında başlayan nar hasadının büyük bölümünü tamamlayan Aliağa ilçesindeki Çıtak Mahallesi sakinleri, nar ekşisi yapımına başladı. Mahallede artık gelenekselleşen doğal nar ekşisi yapımı, yıllardır imece usulüyle yapılıyor. Mahallede sıraya göre nar toplanıyor ve nar ekşisi yapımına el birliğiyle yardım ediliyor.

Kesilen narlar sopa yardımıyla kabuğuna vurularak tanelerinin leğenlere düşmesi sağlanıyor. Ayıklanan nar taneleri daha sonra bidonlara alınıyor. Eskiden taşlarla yapılan ezme işlemi için günümüzde özel bir karıştırma aracı kullanılıyor. Ortalama 8 saat süren bir kaynatma işlemi başlıyor ve odun ateşinde kaynayan nar suları siyahlaştığında ekşi kıvamına gelmiş oluyor. Birkez daha süzülen nar ekşileri şişelere dolduruluyor ve alıcılarına ulaştırılıyor. Mahalle sakinleri birçok aşaması olan nar ekşisi yapımının zahmetli bir süreç olduğunu dile getiriyor.

Mahalledeki nar ekşisi üreticilerinden Hülya Sever, doğal Çıtak nar ekşisi yapımı hakkında şunları ifade etti:

"Nar ekşisi yapımı bizde dedelerimizden, nenelerimizden gelen bir gelenektir. Bizim nar ekşilerimiz; duru, tamamen organik, içinde hiçbir katkı maddesi yok. 5 kilo nar suyundan 1 kilo nar ekşisi çıkıyor. Ağaçlarımızı fidelerden büyütüyoruz, narlarımız aşılı değil. Nar ekşilerimizin kıvamı da markettekiler gibi koyu değil. Onlar zaten nar ekşisi değil sosu olarak geçiyor, ekşi gibi değil. Bizim ekşilerimiz direkt içilebilir haldedir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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