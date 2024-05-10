İzmir'de Eğitim Çalışanlarına Yönelik Şiddet Protesto Edildi

(İZMİR) - İzmir'de, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını protesto için Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube tarafından basın açıklaması yapıldı. Eğitim çalışanlarına karşı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasının istendiği açıklamada, "Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır" denildi.

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto için İzmir Konak Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitimde şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelen eğitimciler basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya, "İzmir Ödemiş'te öğrencinin pompalı tüfekle öldürdüğü Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'i, İzmir Karabağlar Nazire Merzeci İlköğretim Okulunda bıçaklanarak öldürülen Öğretmen Rabia Sevilay Durukan'ı, Iğdır'da Yücel Düzci öğretmenimizin saldırıya uğrayan öğrencilerini korurken gözü dönmüş kişilerin şiddetine maruz kalmasını, Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Vural'ın ve Kayseri Melikgazi Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ın bıçaklanmalarını unutmadık. Acıları yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Yüreklerimiz, arkadaşlarımızın acıları ile kavrulurken, son birkaç ay içerisinde şu saldırılarla karşılaştık. Diyarbakır'da öğrencinin liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürümüz Hüseyin Oruç bıçaklanıp yaralandı, İstanbul Sarıyer'de Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmenimiz öğrenci velisinin yumruklu saldırısına uğradı. İstanbul Başakşehir'de Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'na zorla girmeye kalkışan bir veli hamile bir öğretmenimizi darp etti. Son olarak İstanbul Eyüpsultan'da eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla saldırıda bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi.

"EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI ARTIK ÇIKARILMALIDIR"

Yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekmek ve tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunduklarını söyleyen Kaya, "Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Artık ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır. Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır" diye konuştu.

"ŞİDDET OLAYLARI YAYGIN BİR TOPLUMSAL SORUN HALİNE GELMİŞTİR"

Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, "İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz. Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş; eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Devlet, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir" ifdelerini kullandı.