İzmir'de Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Meclis Koltuklarında Gençler ve Çocuklar Oturacak

Gençlik Belediyesi meclis üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 29 Ekim'de gençlik ve çocuk meclislerinin katılımıyla özel meclis oturumu yapılacağını, kasım meclislerinde de gençlerin ve çocukların aldığı kararların gündeme geleceğini duyurdu.

Gençlik Belediyesi meclis üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, 2 saate yakın bir süre gençlerle sohbet etti. Tek tek soruları da yanıtlayan Başkan Soyer, "29 Ekim'de özel meclis oturumu yapılacak. Hem çocuk hem de Gençlik Belediyesi'nin ilgili meclis yapıları söz alacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de meclis üyeleri dinleyici olacak. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair özlemlerinizi dillendirmenizi sizlerden bu özel meclis oturumunda bekleyeceğiz. Tarihi bir oturum olacak. Bu oturumda dile getireceğiniz konular çok önemli. Daha sonra bu toplantı kitap haline getirilecek. 1 buçuk saatlik bir oturum olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım meclislerinde de sizin alacağınız kararlar ulaşacak ve tartışılacak" dedi.

"MÜCADELE EDECEKSİNİZ DAHA CESUR OLACAKSINIZ"

Kahvaltının ardından tek tek gençlerin önerilerini ve projelerini dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizim Gençlik Belediyesi'ni kurma amacımız sizler siyasetten uzak durmayın ki bir şekilde geleceğinizle ilgili kararlarda rol oynayın. Sizlerle birlikte çıktığımız bu yolculuk çok kıymetli bir yolculuk. Siyasete daha yakın durun ki sizin yarattığınız boşluğu sizin şikayetleriniz doldursun. Bu yaşadığımız siyasi tablo kader değil ama hepimiz bu durumun içerisindeyiz ve istesek de istemesek de alınan kararların sonucunu yaşıyoruz. Gerek yaşam koşulları gerekse özgür düşüncenin önündeki engeller bir kader değil sizin gibi insanlar uzak durduğu için iyi insanlar siyasete girme cesareti bulamadığı için yaşanıyor. Mücadele edeceksiniz daha cesur olacaksınız ama mutlaka siyaset yapın" diye konuştu.

BUCA METROSU ZAMANINDAN ÖNCE BİTECEK

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı Üçyol-Buca Metro hattında çalışmaların son hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Tunç Soyer, " İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa ettiği Üçyol - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu - Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta 11 istasyonla hizmet verecek Buca Metrosu zamanından önce bitecek. Parası cebimizde kaynak hazır. Metro çalışmalarında 4 yıllık bir inşaat süresi öngörülmüştü. Tarihinden önce bitireceğiz. Metronun devreye girmesiyle birlikte yer üstündeki sıkışıklık tamamen ortadan kalkacak. Ayrıca körfeze 6 tane elektrikli feribot alımı yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Dairesi'nden onay bekliyoruz. Asıl trafikle ilgili kalıcı çözümler burada" dedi.

"İZMİR'İN BÜTÜN DÜNYAYA GÜVEN VEREN BİR DURUŞU VAR"

2019'dan bu yana her sektöre ellerinden geldiğince destek olmaya devam ettiklerini aktaran Başkan Soyer, "Bütün bu ekonomik krize rağmen Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, kredi notumuzu en yüksek puan olan "AAA" olarak teyit etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin yüzde 40'ını yatırıma aktarıyor. Türkiye'de böyle bir belediye yok. Çok kuvvetli bir finansman yapısında 490 milyon Euro kaynak yarattık. İzmir'in bütün dünyaya güven veren bir duruşu var. İzmir bütün bu durumu korumaya muktedir" diye konuştu.

"İZMİR EN ÇOK İSTANBUL'DAN GÖÇ ALIYOR"

Göç konusuna da değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bütün şehirlerde göç var çünkü kent nüfusu artıyor. İnsanlar kırsaldan kalkıp kentlere geliyor. İzmir sadece doğası, deniziyle değil toplumsal yapısıyla da tercih ediliyor. Beyaz yakalılar tarafından tercih ediliyor. İzmir, en çok İstanbul'dan göç alıyor. Hakikatten İzmir büyük bir cazibe vaat ediyor. Yaşam tarzı, hayat kolaylığı, demokratik yapısıyla İzmir'e göç fazla. Bu bizim engel olabileceğimiz bir şey değil. Biz olsa olsa onlarla barış ve uyum içerisinde yaşayabilecek bir takım mekanizmaları hayata geçirmeliyiz bunlara kafa yormak zorundayız" dedi.

"BİR DÖNEM DEĞİL BİRDEN FAZLA DÖNEM SİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Gençlik Belediyesi Meclis üyelerinden Ozan Yalçın, "İzmir için bir şans oldunuz. Siyasi mücadelede gençleri temsil ettiğiniz için emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerin büyük sıkıntısını siz gördünüz ve sesimizi duyurabilmek için bize bu fırsatı verdiniz. Bir dönem değil birden fazla dönemlerde siz ve sizler gibi başkanlar görmek istiyoruz" diye konuştu.

88 MECLİS ÜYESİ 11 KOMİSYON

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gençlerle buluşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Belediyesi Başkanı Kaan Levent Bozdağlar ve yönetim kurulu üyeleri ile Gençlik Belediyesi meclis üyeleri eşlik etti. İzmir Gençlik Belediyesi, 25 Mart 2023 tarihinde gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek amacıyla kuruldu. Kent yönetiminde etkin olmak, ortak akıl ve demokratik süreçlere aktif katılım hedefiyle kurulan Gençlik Belediyesi 88 asil meclis üyesinden oluşuyor. Bünyesinde çalışmalar yürüten 11 komisyon bulunuyor. Gençlik Belediyesi, kentteki gençlere yönelik sosyal-eğitsel faaliyetler üretmek, kentteki sivil, özel ya da kamu kurum veya kuruluşlarıyla ortaklıklar geliştirmek, gençlik hakları yerel gençlik politikası gibi alanlarda çalışmalar yapmak ve 2026 Avrupa Gençlik Başkenti olma yolundaki süreçlerde ortaklık sağlamakta.