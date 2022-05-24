İzmir'de Can Dostlar İçin Yeni Adım: Iskarta Balıklar Mamaya Dönüşecek - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi balıkçılıkta ıskarta ürünlerin evcil hayvan beslenmesinde kullanılması için harekete geçti. Bu alanda bir sektör oluşturmak amacıyla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve yurtdışından paydaşlarla Erasmus-Plus Maripet projesinin tanıtım toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "Paydaşlarımızla eğitim programları oluşturacağız. Farkındalık çalışmalarıyla beraber evcil hayvan gıda endüstrisine katkı sunacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası ortaklı Erasmus-Plus Maripet projesinin tanıtımı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sasalı'daki İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nde yapılan toplantıda Ege Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi ile Norveç, Hırvatistan, Litvanya ve İzlanda'daki üniversitelerin paydaş olduğu projeyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Iskarta (hedef dışı) balık avcılığından elde edilen ürünlerin evcil hayvan beslenmesinde değerlendirilmesi ve balıkçılık sektörüne katma değer kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu, akademisyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Bayraklı, Balçova ve Karabağlar belediyelerinin temsilcileri, su ürünleri mühendisleri, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve balıkçılar katıldı.

"BALIKÇILIĞA DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR"

2022-2024 yıllarını kapsayacak proje için yapılan toplantıda söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir'in kadim bir deniz kenti olduğunu vurgulayarak "Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonuyla ekolojik dengeyi, doğal yaşamı ve çevreyi korumayı görev edinmiş belediyemiz bugün burada tüm paydaşlarıyla birlikte bu konuda yeni bir adım atıyor. İzmir; balıkçılık üretim miktarı ve üretim değeri bakımından Ege Denizi ve Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahip. Bizler de bunun farkında olarak denizin ekolojik dengesini korumak adına çalışmalar yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de göz ardı edilen geleneksel balıkçılık mesleğinin devamlılığı ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek oluyoruz. Bu nedenle küçük ölçekli balıkçılara ve su ürünleri kooperatiflerine desteklerimiz devam ediyor. Yaşayan her canlıya kıymet vermek belediyemizin en büyük sorumluluklarından biri" dedi.

"SEKTÖR OLUŞTURACAĞIZ VE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Projeyle hem ıskarta avcılıktan elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi hem de hayvanların kaliteli beslenmesini sağlamak için bir eğitim müfredatı hazırlanacağını belirten Ertuğrul Tugay, sözlerine şöyle devam etti: "Projedeki asıl amacımız ıskarta balık avcılığı ürünlerinin evcil hayvan beslenmesinde kullanımına yönelik yeni bir sektör oluşturmak olacak. Kıymetli paydaşlarımızla birlikte eğitim programları oluşturacağız ve yaygınlaştıracağız." Ertuğrul Tugay sürdürülebilir iş planıyla birlikte 2024 tarihine kadar farkındalık yaratılarak evcil hayvan gıda endüstrisine katkı sunulacağını da sözlerine ekledi.

BÜYÜKŞEHİR YÜRÜTECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi anket hazırlıklarının tamamlanması, toplantı organizasyonlarının yapılması, projenin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, projenin kapanış toplantısının tüm ülke paydaşları ile birlikte 2024 yılında İzmir'de organize edilmesi sürecini yürütecek.

PROJE NEYİ AMAÇLIYOR?

Iskarta avlanılan ürünler, hem ekonomik değeri olmayan türlerden oluşması hem de avlanma boyunun altında olması nedeniyle denize atık olarak atılıyor. Atılan balığın evcil hayvan mamasına veya bileşenlerinden birine dönüştürülmesi ise ekonomik bir değer zincirine işaret ediyor. Bunun için farklı uzman ve kurumları bir araya getirerek bir eğitim programı oluşturulacak. Balıkçılık ve evcil hayvan gıda endüstrisi için çalışmalar yapılacak.