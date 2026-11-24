(İZMİR) - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen ambulansın camının kırılarak sürücüsünün darbedildiğini belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi. Doğruyol, "Hiçbir gerekçe ışıkta bekleyen ambulansa saldırmayı haklı kılmaz" dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, dün saat 14.40 sıralarında İzmir'de ambulansa yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Doğruyol, çift şeritli yola park edilen araçlar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın sürücüsünün korna çalması üzerine bir kişiyle tartışma yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden vakaya çıkan ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı kişinin saldırısına uğradığını ifade eden Doğruyol, saldırganın ambulansın camını kırarak sürücüyü darbettiğini kaydetti.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ ADETA CANINDAN BEZMİŞTİR"

112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çeken Doğruyol, "Son zamanlarda can kurtarmak için saniyelerle yarışan, özellikli sağlık hizmeti sunan 112 Acil Sağlık Hizmeti çalışanlarımız adeta canından bezmiştir. Yolda giderken ambulansın içinde hasta olup olmadığına bakmak isteyenler, ambulansın kabinini açanlar, 50 kilometre hız sınırı olan yerde 60 kilometre hızla gittiği için ceza yazılanlar gibi pek çok sıkıntı yaşanmaktadır" dedi.

"SANİYELERİN ÖNEMLİ OLDUĞU YERDE SORUMLULUK KİMDEDİR?"

Ambulanslara uygulanan trafik cezalarına da değinen Doğruyol, şunları söyledi:

"Ambulans kullanan bazı arkadaşlarımız kuralların dışında tehlikeli araç kullanıyor olabilir. Trafik cezaları, araç kullananların ve karşısındakilerin can ve mal güvenliğini korumak için vardır. Can kurtarmak için vakaya giden, hastayı hastaneye bıraktıktan sonra en hızlı şekilde görev yaptığı bölgeye dönmek zorunda olan ambulansa neden ceza yazılır? Bölgesinde bir vatandaş kalp krizi geçirse, saniyelerin önemli olduğu yerde ambulansın geç gitmesinden dolayı vatandaş hayatını kaybetse sorumluluk kimdedir? Eğer anormal bir durum yok ise, mesai saatleri içerisinde ambulansta hasta olsa da, olmasa da, ceza yazılamaz. Yazılmamalıdır. Maalesef yaşanan tartışmalar kedini bilmez bazı vatandaşların da algısını değiştirmekte ve ambulanslara saldırmayı kendilerinde hak görmektedirler. Hiçbir gerekçe ışıkta bekleyen ambulansı saldırmayı haklı kılmaz."

Kaynak: ANKA