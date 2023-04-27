İzmir Büyükşehir Memurlarından Toplu İş Sözleşmesi Sonrası Halaylı Kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 7 bin memura yüzde 70 oranında zam yapıldı. Emekçiler, sözleşmenin imzalanmasını, Başkan Tunç Soyer ile davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Yaklaşık 7 bin memura yüzde 70 oranında zam yapıldı. Emekçiler, sözleşmenin imzalanmasını, Başkan Tunç Soyer ile davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 1 No'lu Şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmesi sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT bünyesinde çalışan yaklaşık 6 bin memur, Kültürpark 4 No'lu Hol'de bulunan Meclis Salonu'nda sözleşmenin imza töreni için bir araya geldi. Memurlara yaklaşık yüzde 70 oranında zam yapıldı.

14 MAYIS VURGUSU

İmza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugünün çok heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, "6 bin memur arkadaşımızı, 7 bin İZELMAN çalışanımızı, bu sabah da 11 bin İZENERJİ personelimizi kapsayan TİS görüşmelerini tamamladık. 24 bin çalışan arkadaşımız için toplu iş sözleşmesi mutabakatına vardık. İZENERJİ çalışanlarımız ile sabah buluştuğumuzda güneş vardı ve sonra yağmur başladı. O yağmur da bana yalancı baharı hatırlattı. Yalancı bahar… Bahar geldi zannedersiniz ve birdenbire gök gürler. Şimşekler çakar. ve bir yağmur başlar. Sizin bahar için hazırladığınız ne varsa sel olur gider. 14 Mayıs'ta emekten yana iktidar kuramazsak bu yalancı bahar sizi kandırmış olur" diye konuştu.

"NE YAPIP NE EDİP EMEKTEN YANA İKTİDARI KURMAMIZ GEREKİYOR"

Bugün Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 50'sinin asgari ücretin altında rakamlara mahkum olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, "Bu tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Eğer emekten yana iktidar kuramazsak ne sizin kazanımlarınız, ne bizim varlığımız, hiçbir şey o yalancı baharı durdurmaya yetmez. Ne yapıp ne edip emekten yana iktidarı kurmamız gerekir. Bunun için son günler. 14 Mayıs sabahı gerçek bir bahar yaşayacaksak bugünkü kazanımlar sürdürülebilir olacak. Aksi takdirde biz de yokuz, o kazanımlar da yok. 14 Mayıs sabahı cehennemin kapılarını hep beraber kapatabiliriz. Bir daha açılmamak üzere kapatabiliriz. Bu bizim elimizde. Tarih boyunca emekçiler toplumsal dönüşümün hep öncüsü olmuş. Şimdi yine emekçilerin, alın teri dökenlerin öncülüğüne ihtiyaç var. O nedenle 1 Mayıs çok önemli tarih" dedi.

"1 MAYIS'TA BUNU MEYDANLARDA GÖSTERMELİYİZ"

1 Mayıs'ta bütün Türkiye'ye İzmir'den güçlü bir mesaj vermenin gerekli olduğuna dikkat çeken Soyer, şunları söyledi:

"İzmir, Türkiye'deki büyük hikayenin, yaşanan büyük dönüşümün en ilham alınanı, adeta çoban yıldızı. Herkes Türkiye'de İzmir'i merak ediyor, izliyor, takip ediyor. Biz İzmir'de ne yaparsak Türkiye oradan ilham, ders alacak. 1 Mayıs'ta meydanlarda bunu göstermeliyiz. Hepinizi seviyor ve saygı duyuyorum. Emin olun imkanlarımız geliştikçe çok daha iyisini ve fazlasını yapmak için elimden geleni yapacağım. Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyorum."

"YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLDİK"

Emeğin en yüce değer olduğunu belirten KESK Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Korkmaz, "Bugün milyonlar emeklerinin karşılığını almama gibi bir sorunla karşı karşıya, çünkü bir tercih var. Bu sermayeden yana bir tercih. Neoliberal politikaları en belirgin şekilde uygulayan bu iktidar bizi yoksulluğa, açlığa mahkum etti. Kamu emekçileri olarak mücadeleyi hep birlikte yücelteceğiz. 1 Mayıs alanlarında sesimizi en gür şekilde ifade edeceğiz" dedi.

EKONOMİK KRİZE DEĞİNDİ

Tüm-Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Buse Erbil ise 6 aydır süren görüşmelerin sonuçlandığını kaydederek, "Emekçiliklerin taleplerini kimseden korkmadan, boyun eğmeden her platformda dile getirdik. Ülkemizde yaşanan çok boyutlu bir ekonomik kriz var. Asgari ücretin açlık sınırını altında kalması, devlet memuru maaşlarının asgari ücrete yaklaşması nedeniyle artık geçinemez durumdayız. İş koşullarının, toplu sözleşme şartlarımızın iyileşmesi için mücadeleyi hep birlikte yaptık. Bunu hep birlikte kazandık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu sözleşme sendika yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından imzalandı. Başkan Soyer ve emekçiler, sözleşmeyi davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.